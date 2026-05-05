Пропавшего подростка нашли в столице

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

9 мая в полицию поступило заявление о пропаже школьника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Со слов родителей, подросток накануне ушел на дополнительные занятия и не вернулся домой. Позднее установлено, что он самостоятельно покинул дом в связи с недопониманием с родителями.

На розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции и военнослужащие Национальной гвардии.

В общей сложности в поисковых мероприятиях участвовали 70 сотрудников полиции и 30 военнослужащих, также подключились волонтеры. Полицейские проверили образовательные и медицинские учреждения, обследовали дворы, подъезды и прилегающие территории.

По маршруту возможного следования подростка были изучены записи камер видеонаблюдения.

«В ходе поисков было установлено, что несовершеннолетний на автобусе доехал до конечной остановки, после чего направился пешком в сторону трассы. Ночевал подросток в поселке Акжар, где находился в мечети. Полицейские опрашивали местных жителей и водителей по пути следования, благодаря чему удалось установить дальнейший маршрут подростка. В результате несовершеннолетний был найден сотрудниками полиции за городом вдоль трассы и благополучно передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С семьей проведена профилактическая беседа», – детализировали в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции напомнили родителям о необходимости поддерживать с детьми доверительные отношения, знать их круг общения и местонахождение, а также незамедлительно обращаться в полицию по номеру «102» в случае возникновения подобных ситуаций.