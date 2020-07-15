Пропавшую девочку из поселка Шортанды нашли в Нур-Султане

В Акмолинской области нашли 16-летнюю школьницу, которую четверо суток искали кинологи, водолазы и волонтеры. Все это время они прочесывали поселок, но оказалось, что Ботабек Еркежан уехала в Нур-Султан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на КТК.
Родственники рассказали, накануне школьница помогала дома с ремонтом. Утром ушла на пробежку и не вернулась. Спустя сутки к поискам пропавшей подключились полицейские и волонтеры. Но нашли школьницу за сотни километров от дома. Зачем и с кем девочка уехала в столицу, пока неизвестно.
"В поисках девочки задействованы сотрудники полиции – 20 человек, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям – 12 человек, из них создана водолазная группа и кинологический расчет. Местное население – 200 человек. И 30 человек волонтеров. 15 июля девочка была найдена в городе Нур-Султан", - сообщил начальник управления кризисных ситуаций ДЧС Акмолинской области Олег Малюк.
Сотрудниками полиции девочку доставляют по месту жительства в поселок Шортанды.