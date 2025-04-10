Соболезнования родным и близким Льва Таракова выразил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

О безвременной кончине известного журналиста написала в Facebook министр культуры и информации Аида Балаева: «Сегодня в возрасте 58 лет скоропостижно ушел из жизни Лев Тараков – не просто знаковая фигура в казахстанской журналистике, но и один из активных архитекторов отечественной медиа­сферы. Лев Юрьевич – яркий медиаменеджер, творческая личность, талантливый человек и блестящий публицист. Много лет имела честь знать его лично, взаимодействовать по работе, тепло и с уважением общаться. Сегодня на небосклоне журналистики независимого Казахстана закатилась еще одна яркая звезда. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Скорблю и сожалею вместе с вами. Пусть земля ему будет пухом».

Карьера Льва Таракова была разносторонней. Служил на Северном флоте, работал в Министерстве печати и массовой информации РК, в Администрации Президента, возглавлял Институт стратегических исследований при Президенте РК, был вице-министром информации и общественного согласия, руководил пресс-службой Президента.

В 2004 году был главным редактором газеты «Известия-Казахстан». До 2012 года занимал должности заместителя генерального директора компании «Литер-Media» и главного редактора газеты «Литер». С 2012 года по настоящее время Лев Тараков был главным редактором общественно-политической газеты «Время».

Его не стало 9 апреля. Днем ранее после трагичес­кой случайности – болело колено, поскользнулся, упал, ударился головой, произошло кровоизлияние в мозг – его увезли на скорой, была операция, не выдержало сердце…

Внезапная смерть стала шоком для его коллег и близких. Старший брат Александр Тараков был настолько растерян, что говорил о нем так, словно Лев был все еще жив.

– Лева мечтал стать морским офицером и стал им, но когда в тяжелые 90-е на Северном флоте произошли сокращения, он вернулся в Алма-Ату. Я, встретив его с самолета, сразу повез к своему давнему приятелю – заместителю министра печати и массовой информации Сейдахмету Куттыкадаму. И Лев мгновенно сменил военную карьеру на политическую. Работал сначала как аналитик, а потом уже вышел на журналистскую стезю. И здесь тоже все получилось. У него вообще по жизни все легко получается.

То, что брата уже нет, Александр Тараков окончательно осознал, кажется, только после настойчивого звонка от отца: «Что же я теперь скажу ему? Что не уберег Леву?..»

– Мне кажется, что человека, который мог бы в глаза или даже за глаза сказать что-то плохое о Льве Юрьевиче, не найдется. Он умел работать так, что, оставаясь принципиальным, не наживал врагов. Это я считаю огромным человеческим талантом, – говорит замес­титель главного редактора – редактор еженедельного выпуска газеты «Время» Игорь Неволин. – Не только нашей газете, но и вообще нашему цеху будет очень его не хватать. Он ведь был одним из лучших политических обозревателей страны. Многие журналисты, которые работают сегодня в разных серьезных изданиях, были учениками Льва Таракова. Я один из них. Мы с ним познакомились в 2004 году. Я работал тогда на телевидении, но это было не мое, а тут открылся интересный проект – газета «Литер», где он был заместителем генерального директора медиахолдинга. Я просто зашел к нему в кабинет и сказал, что хочу работать здесь. Меня взяли с месячным испытательным сроком, но уже через десять дней Лев Юрьевич сказал, что испытание я прошел...

Что я могу еще сказать о своем коллеге и друге, с которым жизнь то сводила вместе, то разъединяла в разные годы? Это человек, который сделал себя сам в момент становления страны – независимого Казахстана. Тогда такие, как он, умеющие брать на себя ответственность люди были очень востребованы. Несмотря на то что он на заре нашей независмости занимал высокие должности, Лев Юрьевич Тараков не забронзовел. Обычно говорят: если хочешь узнать нутро человека, дай ему власть. Но это не про него.

Главный редактор научно-популярного журнала «Мысль» Асыл Сагимбеков вспоминает:

– Мы со Львом Юрьевичем Тараковым работали вместе в газете «Литер». Он был главным редактором, я его заместителем. В те годы газета поднимала важные для нашего общества темы, порой они бывали очень острыми, вызывающими неоднозначную реакцию у чиновников. И он, находясь у руля газеты, умело балансировал, защищая как интересы простых граждан, так и журналистов, которых некоторым так и хотелось прижать к ногтю.

Под его руководством работалось легко, так как он умел, что называется, держать удар. При этом, будучи человеком стратегического мышления и блестящим аналитиком, он наперед предвидел многие события и политику газеты определял исходя из этого. Когда мы вместе работали, газета «Литер» конкурировала с «Временем» – другой общественно-политической газетой. Получалось так, что на сайте zero.kz мы пооче­редно лидировали в рейтинге популярности. Когда, например, впереди была газета «Время», мы искали альтернативу – другие острые темы, чтобы развернуть читателя лицом к себе и выйти в лидеры. В годы такого негласного соперничества никто и предположить не мог, что через некоторое время Тараков возглавит нашего конкурента – газету «Время», где он и проработал последние 12 с лишним лет.

– Он был моим первым начальником после окончания КазГУ в 1993 году, – рассказывает о Льве Таракове его бывший коллега Асхат Асылбеков. – Умный, улыбчивый, добрый, ироничный, любящий пофилософствовать и погонять «червя» на допотопных компьютерах середины 90-х – таким он остался в моей памяти... Время и должности его не меняли – он всегда оставался трезвомыслящим человеком и настоящим профессионалом своего дела. Когда он ушел в журналистику, то и она пришлась ему впору, он ведь был из пишущих редакторов, и слог у него был блестящий... Покойся с миром, друг. Пусть земля тебе будет пухом, а душа твоя найдет успокоение…

Коллектив ТОО «Қазақ газеттері» глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной талантливого журналиста и главного редактора общественно-политической газеты «Время» Льва Таракова. Лев Юрье­вич внес огромный вклад в развитие казахстанской журналистики, он навсегда останется в нашей памяти как блестящий публицист, порядочный человек и Профессионал с большой буквы.