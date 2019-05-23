​Пространство для маневра

Камила Ковязина, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК

Сейчас как сами казахстанцы, так и ключевые иностранные партнеры Казахстана находятся в «режиме ожидания». Завершение плавного транзита посредством выборов как инструмента волеизъявления народа стабилизирует ситуацию, а стабильность многие годы была нашим главным конкурент­ным преимуществом.

О том, насколько иност­ранным инвесторам важна предсказуемая и последовательная внутренняя политика, говорят, в частности, заявления представителей Азиатского банка развития и Европейского банка реконст­рукции и развития, сделанные 9 апреля. Прак­тически сразу же после объявления Касым-Жомартом Токаевым выборов они отметили, что это решение является положительным сигналом для бизнес-сообщества, ведущего свои дела в Казахстане.

Вступает в избирательный возраст молодежь, которая еще никогда не участвовала в выборах. По нашим данным, она лояльна в отношении государства. Во многом это может быть связано с активно проводимой политикой по повышению уровня патриотизма, начиная с детских садов, заканчивая вузами.

Нельзя не отметить, что свои плоды дает и активная политика по защите интересов молодых людей (образовательные гранты, студенческие общежития, содействие трудоустройству).

Первый Президент – Елбасы отмечал: решение о сложении полномочий он принял не спонтанно. Этот шаг глубоко и всесторонне обдуман. Ведь главное при транзите власти – сохранить стабильность в обществе, обеспечить свободное волеизъявление граждан на предстоящих выборах.

На мой взгляд, пространство для маневров политических игроков на предстоя­щих выборах расширилось. И отсутствие в списках Нурсултана­ Назарбаева, за которого традиционно голосовало большинство казахстанцев, дает возможность представителям других партий и общественных объединений получить свою часть голосов электората.

Для кандидатов участие в выборах как минимум способ получить более широкую узнаваемость среди населения, которую затем можно использовать при выборах в Пар­ламент или для подготовки к следующим президентским выборам. 

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