​Просвет не сокращается

В воскресенье ­команды Премьер-лиги сыграли в чемпионате страны по футболу оставшиеся четыре матча XVII тура. Стартовые две игры, о чем мы уже сообщали, были проведены в субботу. Действующий чемпион РК и лидер в 2017 году – команда «Астана» – дома со счетом 3:0 нанесла поражение «Окжетпесу» из Кокшетау. В остальных поединках были зафиксированы такие результаты: «Акжайык» (Уральск) – «Тараз» – 2:2, «Тобол» (Костанай) – «Шахтер» (Караганда) – 1:2, «Атырау» – «Актобе» – 2:0.

В активе «Астаны» после 18 проведенных игр 42 очка. У преследующих лидера «Кайрата» и «Ордабасы» – 40 и 35 очков соответственно, но и на один матч проведено больше. В споре лучших бомбардиров впереди кайратовец Жерар Гоу (14 забитых мячей) и Жуниор Кабананга из «Астаны» (13).