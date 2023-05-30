Противоослепляющие экраны появились на трассах Казахстана

Республиканские трассы оснащают специальными пластинами, которые защищают водителей от встречных фар в темное время суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «КазАвтоЖол».

Фото: пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол"

Противоослепляющие экраны появились на участках республиканских автодорог в Туркестанской и Жамбылской областях: М-32 Самара – Шымкент и А-2 Алматы – Ташкент – Термез, а также на перевалах Куюк и Кордай. Почти 40 тысяч специальных пластин установили на спусках, виражах и подъемах на дорогах с разделительной полосой.

«Главное преимущество противоослепляющих экранов заключается в том, что они блокируют световой поток фар встречных автомобилей. Благодаря данным пластинам движение по республиканским трассам становится более безопасным и комфортным, особенно ночью», – отметили в нацкомпании.

Новые противоослепляющие экраны также появятся на высокоинтенсивных автотрассах Алматы – Хоргос и Р-7 – дорога Боровской курортной зоны.