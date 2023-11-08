Проверки на дорогах

Так, человек с психическим заболеванием управлял автобусом в Петропавловске. Этот и другие подобные факты были оглашены в областной прокуратуре на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Обсуждался вопрос о соблюдении законодательства в сфере дорожного движения.

Заместитель прокурора области Абу-Али Саттар отметил, что за два года на дорогах СКО погибли 82 человека, в том чис­ле шестеро детей. Благодаря проверкам прокуроров области удалось выявить 138 фактов выдачи водительских удостоверений лицам, которые состоят на учете с различными психичес­кими заболеваниями.

Сложилась аномальная прак­тика незаконной выдачи водительских прав лицам, которые по медицинским показаниям не могут управлять автомашиной. Например, 6 августа 2018 года выдано водительское удостоверение человеку, у которого выявлена параноидная шизофрения. А водитель автобусного маршрута № 9 состоял на учете в Центре психического здоровья, но со 2 мая 2023 года управлял автобусом, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье жителей областного центра. Только после вмешательства прокуратуры он был отстранен от работы.

Причин незаконной выдачи прав прокуроры выявили две. Первая – это недобросовестность медкомиссий, которые без соответствующих проверок выдавали больным людям положительные заключения. Вторая – несовершенство действующего законодательства и разобщенность информационных ресурсов. К слову, продлить водительские права на десять лет без медицинской справки и проверки у нарколога, психиатра можно через популярное мобильное банковское приложение. В связи с этим прозвучало предложение внести изменения в действующее законодательство по интеграции информационных систем.

На совещании отмечалось также, что местные исполнительные органы и органы полиции порой не соблюдают требования закона о дорожном движении. Выявлены факты, когда некоторые сотрудники полиции для создания мнимого благополучия на дорогах умышленно скрывали от учета дорожно-транспортные происшествия.

Хуже всего то, что в ДТП страдают дети. Так, в августе 2023 года в районе Магжана Жумабаева произошло ДТП с участием двух автомашин, от полученных ран скончались водитель и пассажир одной из них. Трое несовершеннолетних детей остались сиротами. Водитель, не справившийся с управлением, находился в состоянии опьянения.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в СКО практикуется перевозка людей при помощи… мотоблоков, что также является причиной ДТП. За два года произошло четыре дорожно-транс­портных происшествия с присутствием мотоблоков на проезжей части, два человека погибли. Подсчитано, что в регионе для перевозки граждан используется примерно 600 (!) мотоблоков, которые вообще не предназначены для этого, поскольку не оборудованы даже «поворотниками», что и провоцирует аварийные ситуации.

Есть серьезные претензии к техническому состоянию автодорог. Как правило, обследование проводится поверхностно, а дорожные предписания формальны. 79 из 733 дорожных предписаний органов полиции акиматы до сих пор не рассмотрели и не приняли соответствующих мер.

– Из-за зеленых насаждений по обочинам дороги нерегулируемые пешеходные переходы на улице Уалиханова не выдерживают никакой критики, – отметил также Абу-Али Саттар. – Из-за кустов водители не видят людей, собирающихся пересекать улицу. Внимание местных исполнительных органов неоднократно обращалось на то, чтобы пешеходные переходы были переделаны в регулируемые, но акимат города мер не принял.

Областной акимат не исполняет и республиканский план по профилактике ДТП, в котором дано поручение построить разноуровневые надземные и подземные пешеходные переходы в Петропавловске.

Вызывает тревогу размещение дорожных знаков и разметок. Например, 28 мая 2023 года в Петропавловске на пересечении улиц Жамбыла и Чайковского был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода. Перекресток прилегает к лицею, а знак «Осторожно, дети!» в тот момент отсутствовал. И только после вмешательства прокуратуры сотрудники полиции установили его. Подобные факты выявлены возле 83 учреждений образования СКО, которые посещают 6 000 детей.

– Мы подверглись серьезной критике со стороны Генеральной прокуратуры, – подчеркнул Абу-Али Саттар. – Акимату области необходимо оперативно принять кардинальные меры по исправлению ситуации. Непонятна также позиция полиции, которая не контролирует исполнение своих же дорожных предписаний, не привлекает к ответственности виновных лиц за их неисполнение. Несостоятельны возражения местных исполнительных органов, ссылающихся на отсутствие бюджетных средств для устранения нарушений, поскольку при нормальном планировании эти средства всегда можно найти или предусмотреть в будущем.

Напомним, что по качеству автодорог Казахстан набрал 3,6 балла из 7 максимально возможных, что соответствует ­93-му месту среди 141 страны мира.