Проверки на дорогах

Общество
37
Андрей Кратенко

Наличие водительских прав у тех, кому по медицинским показаниям вождение запрещено, выявили прокуроры Северо-Казахстанской области.

рисунок Николая Веревочкина

Так, человек с психическим заболеванием управлял автобусом в Петропавловске. Этот и другие подобные факты были оглашены в областной прокуратуре на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Обсуждался вопрос о соблюдении законодательства в сфере дорожного движения.

Заместитель прокурора области Абу-Али Саттар отметил, что за два года на дорогах СКО погибли 82 человека, в том чис­ле шестеро детей. Благодаря проверкам прокуроров области удалось выявить 138 фактов выдачи водительских удостоверений лицам, которые состоят на учете с различными психичес­кими заболеваниями.

Сложилась аномальная прак­тика незаконной выдачи водительских прав лицам, которые по медицинским показаниям не могут управлять автомашиной. Например, 6 августа 2018 года выдано водительское удостоверение человеку, у которого выявлена параноидная шизофрения. А водитель автобусного маршрута № 9 состоял на учете в Центре психического здоровья, но со 2 мая 2023 года управлял автобусом, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье жителей областного центра. Только после вмешательства прокуратуры он был отстранен от работы.

Причин незаконной выдачи прав прокуроры выявили две. Первая – это недобросовестность медкомиссий, которые без соответствующих проверок выдавали больным людям положительные заключения. Вторая – несовершенство действующего законодательства и разобщенность информационных ресурсов. К слову, продлить водительские права на десять лет без медицинской справки и проверки у нарколога, психиатра можно через популярное мобильное банковское приложение. В связи с этим прозвучало предложение внести изменения в действующее законодательство по интеграции информационных систем.

На совещании отмечалось также, что местные исполнительные органы и органы полиции порой не соблюдают требования закона о дорожном движении. Выявлены факты, когда некоторые сотрудники полиции для создания мнимого благополучия на дорогах умышленно скрывали от учета дорожно-транспортные происшествия.

Хуже всего то, что в ДТП страдают дети. Так, в августе 2023 года в районе Магжана Жумабаева произошло ДТП с участием двух автомашин, от полученных ран скончались водитель и пассажир одной из них. Трое несовершеннолетних детей остались сиротами. Водитель, не справившийся с управлением, находился в состоянии опьянения.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в СКО практикуется перевозка людей при помощи… мотоблоков, что также является причиной ДТП. За два года произошло четыре дорожно-транс­портных происшествия с присутствием мотоблоков на проезжей части, два человека погибли. Подсчитано, что в регионе для перевозки граждан используется примерно 600 (!) мотоблоков, которые вообще не предназначены для этого, поскольку не оборудованы даже «поворотниками», что и провоцирует аварийные ситуации.

Есть серьезные претензии к техническому состоянию автодорог. Как правило, обследование проводится поверхностно, а дорожные предписания формальны. 79 из 733 дорожных предписаний органов полиции акиматы до сих пор не рассмотрели и не приняли соответствующих мер.

– Из-за зеленых насаждений по обочинам дороги нерегулируемые пешеходные переходы на улице Уалиханова не выдерживают никакой критики, – отметил также Абу-Али Саттар. – Из-за кустов водители не видят людей, собирающихся пересекать улицу. Внимание местных исполнительных органов неоднократно обращалось на то, чтобы пешеходные переходы были переделаны в регулируемые, но акимат города мер не принял.

Областной акимат не исполняет и республиканский план по профилактике ДТП, в котором дано поручение построить разноуровневые надземные и подземные пешеходные переходы в Петропавловске.

Вызывает тревогу размещение дорожных знаков и разметок. Например, 28 мая 2023 года в Петропавловске на пересечении улиц Жамбыла и Чайковского был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода. Перекресток прилегает к лицею, а знак «Осторожно, дети!» в тот момент отсутствовал. И только после вмешательства прокуратуры сотрудники полиции установили его. Подобные факты выявлены возле 83 учреждений образования СКО, которые посещают 6 000 детей.

– Мы подверглись серьезной критике со стороны Генеральной прокуратуры, – подчеркнул Абу-Али Саттар. – Акимату области необходимо оперативно принять кардинальные меры по исправлению ситуации. Непонятна также позиция полиции, которая не контролирует исполнение своих же дорожных предписаний, не привлекает к ответственности виновных лиц за их неисполнение. Несостоятельны возражения местных исполнительных органов, ссылающихся на отсутствие бюджетных средств для устранения нарушений, поскольку при нормальном планировании эти средства всегда можно найти или предусмотреть в будущем.

Напомним, что по качеству автодорог Казахстан набрал 3,6 балла из 7 максимально возможных, что соответствует ­93-му месту среди 141 страны мира.

#полиция #проверка #нарушения #СКО #дороги

Популярное

Все
Проверки на дорогах
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Загадка без готового ответа
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Общайтесь и не стесняйтесь!
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Крематорий: удобрение вместо яда
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Оторвал пацанов от улицы
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Люди хотят знать правила игры
Село, мы ищем таланты!
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Рекламу о новом финпроекте от имени президента распространя…
Расследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в Аста…
Нет языку вражды!
Голос маралдинцев услышан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]