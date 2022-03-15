Экономика
Провести посевную не в полном объеме боятся аграрии Акмолинской области
Асель Мухамед-Амин

Аграрии Акмолинской области опасаются, что в текущих условиях есть вероятность проведения посевной
не в полном объеме.

Нынче регион планирует провести яровой сев на площади 5 092,8 тыс. га. В том числе зерновые и зернобобовые культуры намечено разместить на 4 609 тыс. га, что выше показателей прошлого года на 26,9 тыс. га.

По данным областного управления сельского хозяйства, на сегодня все районы обеспечены семенным материалом (план засыпки 530 тыс. тонн, что на уровне 2021 года). Ведется работа по снабжению сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями.

Заключены договоры на поставку 36,4 тыс. тонн минеральных удобрений (28,7 тыс. тонн от ТОО «Казфосфат», 0,7 тыс. тонн от ТОО «КазАзот» и 7 тыс. тонн от других поставщиков), из этого объема отгружено пока 3,7 тыс. тонн.

Потребность аграриев области в дизельном топливе на проведение весенне-полевых работ составляет 76 тыс. тонн, бензине – 7,8 тыс. тонн, дизельном масле – 4,8 тыс. тонн. Отпускная цена дизтоплива с нефтеперерабатывающих заводов равняется 212 тыс. тенге за тонну.

На посевной планируется задействовать более 16 тыс. единиц зерновых сеялок и свыше 1,4 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов. Их готовность на сегодня составляет 100%.

Между тем, по мнению самих аграриев, сложившаяся ситуа­ция неоднозначна: в связи с повышением валютного курса кратно подорожали расходные материалы, запчасти, химические средства защиты растений.

– На сегодня в связи c санкция­ми против России может возникнуть дефицит химических средств защиты растений или семян-гиб­ридов. В настоящий момент ни один поставщик агрохимических препаратов не может заключить с фермером контракт, поскольку в действующей цепочке существуют проблемы с поставками, и даже оплаченный товар зачас­тую физически не может быть поставлен заказчикам. Положение крити­ческое, есть большие опасения, что поля фермеров нынче зарастут сорняками, что, соответственно, приведет к потере значительной части урожая, – говорит директор ТОО «Бастау» Данияр Мукушев.

На недостаточность и поздние сроки начала финансирования весенне-полевых работ, увеличение стоимости запчастей, гербицидов, удобрений, ГСМ из-за повышения курса доллара сетует и ряд других аграриев.

Многие из них оформили договоры на поставку сельхозтехники из России, но в связи с отсутствием железнодорожных платформ поставку техники с заводов пришлось отложить на неопределенный период.

Директор ТОО «Енбек» Куаныш Ракишев говорит, что на протяжении последних трех лет в регионе наблюдаются засушливые климатические условия. По его словам, Акмолинская область исторически находится в зоне рискованного земледелия. Поэтому нельзя отменять гос­поддержку в виде субсидий и льготного кредитования.

Весь пакет вопросов, волнующих сегодня аграриев, направлен в НПП «Атамекен» в рамках работы областного антикризис­ного штаба. Тем временем по итогам заседания Правительства, прошедшего 10 марта, было заявлено, что на текущий год по программе субсидирования пестицидов предусмотрено 31,7 млрд тенге, что на все сто обеспечит обработку посевных площадей.

Субсидирование покупки удоб­рений и пестицидов сохранено на прежнем уровне – 50% от стои­мости. Также в прошлогодних пределах сохранится, в частнос­ти, субсидирование приобретения семян, услуг по подаче воды.

Для стимулирования техни­ческого обновления Правительством будут увеличены объемы инвестиционного субсидирования и субсидирования процентной ставки по кредитам и лизингу. Всего со стороны государства на посевные и уборочные работы планируется направить в два раза больше средств, чем в прошлом году, – более 220 млрд тенге.

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