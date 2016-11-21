Провести ревизию в нацкомпаниях предлагает АДГСПК после громких арестов
После громких задержаний и арестов сотрудников компаний квазигосударственного сектора, уличенных в хищении бюджетных средств, Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции предлагает ряд мер для исключения коррупционных рисков в данной сфере, передает Kazpravda.kz.
В частности: – кардинально пересмотреть подходы по проведению закупок в квазигосударственном секторе с разработкой отдельного нормативного правового акта и внедрением современных механизмов электронных закупок; – провести масштабную ревизию всех внутренних документов национальных холдингов и компаний, регламентирующих порядок расходования государственных средств, путем создания специальной рабочей группы из числа представителей заинтересованных госорганов, субъектов квазигосударственного сектора и НПП "Атамекен"; – распространить нормы Закона "О правовых актах" о порядке разработки, обсуждения, принятия, регистрации, введения в действие и опубликования на внутренние документы квазигосударственного сектора; – рассмотреть вопрос о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности всех субъектов квазигосударственного сектора, комплексного анализа национальных компаний и их дочерних организаций на предмет эффективности, прибыльности и результативности; - внести соответствующие изменения в Правила отбора и финансирования проектов жилищного строительства в рамках программы "Нұрлы жол", исключающие коррупционные и дискреционные нормы, предусмотреть механизмы открытости и прозрачности принимаемых решений с внедрением института общественного контроля.
"Анализ показал рост коррупционных правонарушений в данном направлении почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом (с 143 до 202). Здесь в основном преобладают факты хищения, злоупотребления должностными полномочиями, взяточничество при осуществлении закупок и реализации госпрограмм", – уточнили в АДГСПК.
При этом в рамках закупок совершается 55% (112) из всех зарегистрированных коррупционных преступлений в квазигосударственном секторе.
В качестве примера был приведен недавний арест заместителя председателя правления АО "Байтерек Devolopment" Аслана Джакупова, руководителя дирекции по реализации госпрограмм Айтимбетова, управляющего директора Сариева, которые наладили преступную схему по получению взяток от 13 организаций в городах Уральске, Кокшетау, Атырау, Актобе, Таразе, Талдыкоргане за лоббирование их интересов при строительстве арендного жилья в рамках госпрограммы "Нұрлы жол".
Аналогичные преступления с участием первых руководителей пресечены в нацкомпаниях "Астана ЭКСПО-2017", АО "НК "СПК "Астана", СПК "Жетысу", АО "КТЖ", АО "Казахтелеком", АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" (президент МЦПС арестован по подозрению во взяточничестве – Прим. ред.), АО "КазМұнайГаз Өнімдері" (арестованы сотрудники компании по обвинению в хищении бюджетных средств) и др.
Первопричиной сложившейся ситуации в агентстве считают отсутствие единых подходов при осуществлении закупок, информационно-аналитической платформы, недостаточный уровень прозрачности, преобладание административных способов регулирования.
Вместе с тем документы не проходят процедуры публичного обсуждения, согласования, проведения экспертизы, регистрации в органах юстиции как нормативных правовых актов. Их разработка и утверждение отданы на откуп самим холдингам и компаниям.
В системе закупок квазигоссектора практически отсутствуют механизмы контроля, не отслеживается ход их проведения и не публикуются результаты, заявки в отдельных компаниях по-прежнему принимаются в бумажном формате.