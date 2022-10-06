Фото: ДП на транспорте
Транспорт , Происшествия , Общество
Проводник поезда из Узбекистана пытался провезти наркотики через Казахстан
Елисеева Екатерина
корреспондент

Проводник пассажирского поезда Узбекистана провозил наркотическое средство через Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте. 

"В августе текущего года при патрулировании сотрудниками транспортной полиции совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК пассажирского поезда Ташкент – Самара, прибывшего на станцию Сарыагаш (Туркестанская область), служебно-розыскная собака указала на 26-летнего проводника, гражданина Республики Узбекистан", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Ерлан Жалмагамбет.

У проводника изъяли высушенную марихуану. Задержанный пояснил, что нашел наркотики в Ташкенте и спрятал их под стельку обуви для личного употребления.

"По данному факту линейным отделом полиции на станции "Арыс-1" проведено досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено)", – отметил Жалмагамбет.

4 октября текущего года решением Арысского районного суда по уголовным делам на узбекистанца наложили штраф в 200 МРП (612 600 тенге).

С начала текущего года транспортные полицейские выявили 275 наркоправонарушений, в том числе по 23 факта сбыта и хранения наркотических веществ в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято свыше 165 кг наркотиков.

 

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