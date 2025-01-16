Проводник поезда избил контролера, обнаружившего незаконный багаж

Ревизоры КТЖ выявили провоз неоформленного багажа общим весом 108 кг в пассажирском поезде, передает Kazpravda.kz
По информации компании, главные менеджеры по контролю за поездной бригадой КТЖ на участке Тараз-Шымкент проверяли пассажирский поезд №77 сообщением «Мангыстау-Алматы» в присутствии начальника пассажирского поезда.
В ходе контроля был выявлен провоз неоформленного багажа общим весом 108 кг от станции Турксиб до станции Шымкент.
В связи с нарушением в отношении проводника пассажирского вагона были приняты меры, основанные на принципе нулевой терпимости.
Кроме того, установлено, что проводник и начальник поезда в ходе проверки выразились нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении сотрудника, осуществлявшего контроль за работой поездной бригады.
«Трудовой договор с проводником был расторгнут. По факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование. КТЖ обращается к пассажирам и убедительно просит оформлять грузобагаж в соответствии с правилами», - сказали в КТЖ.