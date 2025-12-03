Теперь казахстанцы смогут летать в Китай еще чаще, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Китайская авиакомпания Air China в декабре запустит прямой авиамаршрут, который соединит город Чэнду (административный центр провинции Сычуань, Юго-Западный Китай) с городом Алматы.

Согласно расписанию, пассажирские рейсы по данному маршруту будут выполняться самолетом Airbus A320neo два раза в неделю: по вторникам и субботам. Продолжительность полета из Чэнду в Алматы составит 3,5 часа, что сэкономит как минимум 7 часов по сравнению с транзитным перелетом, а на обратном пути полет продлится 5 часов.

Как отмечается, открытие прямого авиасообщения между двумя городами позволит в полной мере использовать преимущества воздушных перевозок, такие как высокая эффективность и удобство, а также будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных обменов между юго-западным регионом Китая и странами Центральной Азии.

В последние годы экономическое и торговое сотрудничество между провинцией Сычуань и Казахстаном становится все более тесным. Экспортируемые из провинции транспортные средства, кондиционеры и другие товары пользуются популярностью среди жителей Казахстана, а феррохром, цинковый концентрат, ячмень и другие товары из Казахстана также поступают на китайский рынок через Сычуань.