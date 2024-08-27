Эксперты дали заключение по массовой гибели птиц в Павлодарской области

В начале августа баянаульцы заметили на берегу озера Косшалкар десятки погибших птиц

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось позже, всего погибли 500 особей. В основном, это дикие красные утки, но есть и лебеди, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет Павлодар онлайн, ветеринары предположили, что птицы погибли из-за отравления ядовитыми растениями или из-за качества воды в озере. Чтобы исключить инфекции, образцы отправили на экспертизу в Астану.

23 августа эксперты дали заключение, что птицы погибли не из-за птичьего гриппа или болезни Ньюкасла.

«6 августа на территории озера Косшалкар Куркелинского селького округа Баянаульского района зафиксирован падеж дикой водоплавающей птицы. Ветеринарными специалистами совместно с РГУ «Баянаульский государственный национальный природный парк» осуществлен выезд на место для проведения эпизоотического обследования. Сотрудниками РГП «Национальный референтный центр по ветеринарии» осуществлен отбор патологического материала от пяти голов дикой птицы для исключения заболеваний «Высокопатогенный грипп птиц», «Болезнь Ньюкасла». Согласно протоколу испытаний от 23 августа, получен отрицательный результат по вышеуказанным заболеваниям», – сообщили в управлении ветеринарии.

Ветеринары продолжают вести наблюдение за ближайшими водоемами.

В управлении утверждают, что новых случаев гибели птиц не зафиксировано. А домашнюю птицу, принадлежащую жителям сельского округа, планово вакцинировали против болезни Ньюкасла. Это примерно 1 400 особей.

Однако, что именно стало причиной массовой гибели диких птиц, пока неизвестно.

Чтобы это выяснить, специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира взяли пробы почвы, воды и растительности на территории озера Косшалкар для дальнейшего исследования.