Пусть пропахли руки дождем и бензином

1
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В воскресенье свой профессиональный праздник отметит один из ветеранов автомобильного транс­порта Приаралья – 61-летний Аскар Шамшиулы Спатаев.

фото автора

Родом он из аула Сулутобе Шиелийского района и с детства был дружен с техникой. Не только автотранспортной. В 1980 году после окончания школы сельский паренек сперва отучился в Кызылординском совхозе-техникуме по специальности «зоотехник», а в 1984-м после службы в армии в автомобильном батальоне вернулся домой и устроился на работу в совхозе.

– Трудился в сельскохозяйственной отрасли, – вспоминает Аскар-ага. – В начале 90-х настали тяжелые времена, большинство совхозов и колхозов распалось. Пришлось искать работу, чтобы содержать семью. В 2000-м переехал в областной центр. В товарищество «КДСМ Кыран» устроился семь лет назад, пять лет водил КамАЗ с шаландой-полуприцепом для перевозки крупногабаритных и длинномерных грузов. Два года назад пересел за руль нового китайского грузовика SHACMAN. А вообще у меня большой опыт работы на разных типах грузовиков – это ГАЗ-53, ЗиЛ-130, КрАЗ, МАЗ...

Водительский стаж Аскара Спатаева составляет 40 лет. Хотя по факту этой цифре можно приписать еще лет десять, улыбается он.

– Я, как и тысячи мальчишек моего поколения, с самого детства страсть как любил самосвалы, – возвращаясь мыслями в прошлое, делится Аскар-ага. – Впервые за руль грузовика сел в 11 лет. Мой дядя Ыдырыс водил ГАЗ-53, и я всегда был рядом с ним. На каникулах специально устраивался работать грузчиком в совхозе, чтобы быть ближе к технике. И эту любовь к различным механизмам, машинам несу через всю жизнь.

Как считает ветеран автотранспорт­ной отрасли, профессия водителя грузовика не столько тяжелая, сколько ответственная.

– На твою машину грузят товар стои­мостью в несколько миллионов тенге, и довезти его нужно своевременно в целости и сохранности, – отмечает Аскар-­ага. – Вот бывает, везешь какую-то не очень крупную деталь, но она очень нужна, без нее застопорилась работа целого цеха, а то и предприятия. Значит, срочный запуск зависит от тебя. Хвала Всевышнему, у меня по работе нет нареканий...

– Как готовите машину перед выез­дом? – спрашиваю у собеседника.

– Осматриваю, прислушиваюсь к работающему мотору, пробую, как себя ведет коробка передач, – отвечает водитель. – Для перевозки тяжелого груза баллоны должны быть в порядке. Если пробег шин исчерпан, их обязательно нужно заменить на новые. Благо, в компании «КСДМ Кыран» с запчастями проблем нет. У нас много техники, на производственной базе есть грузовики, экскаваторы, грейдеры, тракторы, даже автопогрузчики и асфальтовые катки. База материального обеспечения есть и в городе.

– Какими качествами должен обладать водитель-дальнобойщик? – задаю еще один вопрос.

– Трасса – особый мир – с кемпингами, стоянками, заправками, дорожным контролем. Потому жизнь на колесах требует крепкого здоровья, стрессоустойчивости, умения ориентироваться на местности, грамотности, знания многих законов и правил. А еще – взаи­мовыручки. Понятие водительского братства для меня существовало всегда. Увидев на обочине грузовик, обязательно останавливаюсь, спрашиваю, чем могу помочь? Меня так воспитали, – признается собеседник.

Аскар-ага отмечает, что в рейсах особое внимание должно уделяться безопасности. К примеру, для транспортировки ГСМ, битума и других опасных веществ необходимо специальное разрешение. В машине должны быть огнетушители, песок, кошма, цепь–заземление и прочие аксессуары. При перевозке песка, щебня и других сыпучих материалов груз нужно накрывать.

За свою трудовую биографию Аскар Спатаев перевез горы различных грузов – щебня, битума, арматуры, запчастей, пиломатериалов, железобетонных изделий и еще многого другого. Исколесил автотрассы всех регионов Казахстана.

– Профессия дальнобойщика интересна тем, что в дороге познаешь мир, видишь другие города, изучаешь природу, – говорит ветеран. – До чего же комфортно ехать на юг по четырехполосному автобану Западная Европа – Западный Китай. А в сторону Актобе качество двухполосной трассы пока оставляет желать лучшего. Приятно, что в нашей области все дороги в хорошем состоянии. И очень рад, что наконец-то Жезказаганскую трассу начали строить со стороны области Улытау.

Аскар-ага посетовал, что молодежь не стремится в водители тоннажных грузовиков, несмотря на достойную зарплату.

– Считаю, что нынешнее поколение дальнобойщиков – счастливое, – рассуж­дает Аскар Спатаев. – Ведь в современных фурах в кабине есть все – двухъя­русный спальник, печь, кондиционер, радиосвязь.­ В кабину садишься, что называется, в чистых носках. А на перевозку грузов сейчас очень высокий спрос. Не всякий багаж можно отправить самолетом или поездом – дорого, долговременно и подчас рискованно. Поэтому на автострадах нынче так много многотонных грузовых фур.

Аскар-ага рассказал и об отношении родных к его профессии. Семью он создал в 1985 году, с будущей супругой Айым учился в совхозе-техникуме. Вместе вырастили трех дочерей и сына, у детей уже свои семьи.

– Сын Шалкар пошел по моим стопам, тоже работает водителем, – рассказывает глава семейства. – Жена к моей профессии относится с пониманием, знает, что это и источник существования для семьи, и образ жизни. Поэтому всегда желает легкой дороги, всегда переживает. Сейчас не как раньше – по мобильному телефону можно в любой момент переговорить, а то и по видео­связи пообщаться с детьми, внуками.

– А как коротаете долгую дорогу? – интересуюсь у собеседника.

– Музыку включаю редко, для меня важнее слышать звук мотора. Но, бывает, сам громко пою, чтобы взбодриться. А когда чувствую усталость, обязательно останавливаюсь на отдых.

– А с «железным другом» разговариваете?

– Как сказать? Взаимосвязь есть всегда. При выезде ласково протираю стекла, зеркала, а после рейса обязательно благодарю: «Жарайсың, Котик!». Эти слова я услышал от одного водителя еще в юности и позаимствовал.

Пользуясь случаем, кызылординский дальнобойщик поздравил коллег по цеху, пожелал тем, кто за рулем, здоровья, семейного благополучия, доходов и бодрого настроения.

#День работников транспорта #Аскар Спатаев #КДСМ Кыран

Популярное

Все
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
«Астана» встретится с «Лозанной»
Мировая премьера казахской тазы пройдет в Финляндии
«Довольный слон» на пользу детям
За ночные прогулки детей накажут родителей
Подсолнухи умеют улыбаться!
В Северо-Казахстанской облас­ти ужесточают ответственность бизнеса за нарушение прав пот­ребителей
Днем с огнем
Флирт века
Экомарафон в Темиртау
Указ Президента Республики Казахстан о присвоении звания
Репродуктивное здоровье формируется с детства
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Скрытый патруль против лихачей
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Нацбанк начал валютные интервенции
Бронзовое трио из Казахстана
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Победителей ждут гранты
В Минтранспорта прокомментировали приостановку рейсов Lufthansa в Казахстан
Четыре медали принесли казахстанцы с самой престижной биологической олимпиады мира
Принимаются активные меры по созданию рабочих мест
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Магистральный газопровод в области Жетісу сдадут в сентябре
Урожайность обеспечат рукотворные дожди
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

День работников транспорта отметят в Казахстане
По рельсам истории

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]