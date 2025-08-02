Родом он из аула Сулутобе Шиелийского района и с детства был дружен с техникой. Не только автотранспортной. В 1980 году после окончания школы сельский паренек сперва отучился в Кызылординском совхозе-техникуме по специальности «зоотехник», а в 1984-м после службы в армии в автомобильном батальоне вернулся домой и устроился на работу в совхозе.

– Трудился в сельскохозяйственной отрасли, – вспоминает Аскар-ага. – В начале 90-х настали тяжелые времена, большинство совхозов и колхозов распалось. Пришлось искать работу, чтобы содержать семью. В 2000-м переехал в областной центр. В товарищество «КДСМ Кыран» устроился семь лет назад, пять лет водил КамАЗ с шаландой-полуприцепом для перевозки крупногабаритных и длинномерных грузов. Два года назад пересел за руль нового китайского грузовика SHACMAN. А вообще у меня большой опыт работы на разных типах грузовиков – это ГАЗ-53, ЗиЛ-130, КрАЗ, МАЗ...

Водительский стаж Аскара Спатаева составляет 40 лет. Хотя по факту этой цифре можно приписать еще лет десять, улыбается он.

– Я, как и тысячи мальчишек моего поколения, с самого детства страсть как любил самосвалы, – возвращаясь мыслями в прошлое, делится Аскар-ага. – Впервые за руль грузовика сел в 11 лет. Мой дядя Ыдырыс водил ГАЗ-53, и я всегда был рядом с ним. На каникулах специально устраивался работать грузчиком в совхозе, чтобы быть ближе к технике. И эту любовь к различным механизмам, машинам несу через всю жизнь.

Как считает ветеран автотранспорт­ной отрасли, профессия водителя грузовика не столько тяжелая, сколько ответственная.

– На твою машину грузят товар стои­мостью в несколько миллионов тенге, и довезти его нужно своевременно в целости и сохранности, – отмечает Аскар-­ага. – Вот бывает, везешь какую-то не очень крупную деталь, но она очень нужна, без нее застопорилась работа целого цеха, а то и предприятия. Значит, срочный запуск зависит от тебя. Хвала Всевышнему, у меня по работе нет нареканий...

– Как готовите машину перед выез­дом? – спрашиваю у собеседника.

– Осматриваю, прислушиваюсь к работающему мотору, пробую, как себя ведет коробка передач, – отвечает водитель. – Для перевозки тяжелого груза баллоны должны быть в порядке. Если пробег шин исчерпан, их обязательно нужно заменить на новые. Благо, в компании «КСДМ Кыран» с запчастями проблем нет. У нас много техники, на производственной базе есть грузовики, экскаваторы, грейдеры, тракторы, даже автопогрузчики и асфальтовые катки. База материального обеспечения есть и в городе.

– Какими качествами должен обладать водитель-дальнобойщик? – задаю еще один вопрос.

– Трасса – особый мир – с кемпингами, стоянками, заправками, дорожным контролем. Потому жизнь на колесах требует крепкого здоровья, стрессоустойчивости, умения ориентироваться на местности, грамотности, знания многих законов и правил. А еще – взаи­мовыручки. Понятие водительского братства для меня существовало всегда. Увидев на обочине грузовик, обязательно останавливаюсь, спрашиваю, чем могу помочь? Меня так воспитали, – признается собеседник.

Аскар-ага отмечает, что в рейсах особое внимание должно уделяться безопасности. К примеру, для транспортировки ГСМ, битума и других опасных веществ необходимо специальное разрешение. В машине должны быть огнетушители, песок, кошма, цепь–заземление и прочие аксессуары. При перевозке песка, щебня и других сыпучих материалов груз нужно накрывать.

За свою трудовую биографию Аскар Спатаев перевез горы различных грузов – щебня, битума, арматуры, запчастей, пиломатериалов, железобетонных изделий и еще многого другого. Исколесил автотрассы всех регионов Казахстана.

– Профессия дальнобойщика интересна тем, что в дороге познаешь мир, видишь другие города, изучаешь природу, – говорит ветеран. – До чего же комфортно ехать на юг по четырехполосному автобану Западная Европа – Западный Китай. А в сторону Актобе качество двухполосной трассы пока оставляет желать лучшего. Приятно, что в нашей области все дороги в хорошем состоянии. И очень рад, что наконец-то Жезказаганскую трассу начали строить со стороны области Улытау.

Аскар-ага посетовал, что молодежь не стремится в водители тоннажных грузовиков, несмотря на достойную зарплату.

– Считаю, что нынешнее поколение дальнобойщиков – счастливое, – рассуж­дает Аскар Спатаев. – Ведь в современных фурах в кабине есть все – двухъя­русный спальник, печь, кондиционер, радиосвязь.­ В кабину садишься, что называется, в чистых носках. А на перевозку грузов сейчас очень высокий спрос. Не всякий багаж можно отправить самолетом или поездом – дорого, долговременно и подчас рискованно. Поэтому на автострадах нынче так много многотонных грузовых фур.

Аскар-ага рассказал и об отношении родных к его профессии. Семью он создал в 1985 году, с будущей супругой Айым учился в совхозе-техникуме. Вместе вырастили трех дочерей и сына, у детей уже свои семьи.

– Сын Шалкар пошел по моим стопам, тоже работает водителем, – рассказывает глава семейства. – Жена к моей профессии относится с пониманием, знает, что это и источник существования для семьи, и образ жизни. Поэтому всегда желает легкой дороги, всегда переживает. Сейчас не как раньше – по мобильному телефону можно в любой момент переговорить, а то и по видео­связи пообщаться с детьми, внуками.

– А как коротаете долгую дорогу? – интересуюсь у собеседника.

– Музыку включаю редко, для меня важнее слышать звук мотора. Но, бывает, сам громко пою, чтобы взбодриться. А когда чувствую усталость, обязательно останавливаюсь на отдых.

– А с «железным другом» разговариваете?

– Как сказать? Взаимосвязь есть всегда. При выезде ласково протираю стекла, зеркала, а после рейса обязательно благодарю: «Жарайсың, Котик!». Эти слова я услышал от одного водителя еще в юности и позаимствовал.

Пользуясь случаем, кызылординский дальнобойщик поздравил коллег по цеху, пожелал тем, кто за рулем, здоровья, семейного благополучия, доходов и бодрого настроения.