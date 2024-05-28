Путь к вершине труден и опасен

23 мая в 3.15 по времени Непала Жамиля Баширова стоя­ла на легендарной вершине мира – ей удалось взойти на гору со второй попытки. Первая закончилась неудачей из-за плохих погодных условий: поднявшись на высоту 8 383 м, группа восходителей столкнулась со шквалистым ветром, скорость которого доходила до 70 км⁄ч, продолжать восхождение было равносильно смерти, поэтому участники развернулись. Однако Жамиля не пала духом, сложившаяся ситуация только укрепила намерения группы, и они приняли решение остаться в Непале для второй попытки.

Для второй попытки восхож­дения на Эверест понадобились не только психологический настрой и дополнительные расходы, а еще и кислород, которого ждали почти неделю. Это восхождение оказалось удачным, сложилось все: погода, настрой, да и гора была благосклонна.

Жамиля начала ходить в горы во времена ковида с Алек­сеем Криворучко, семикратным восходителем на пик Ленина (7 134 м), имеющим первый разряд по скайраннингу, второй разряд по альпинизму. Далее продолжила обучение альпинизму в казахстанском горном клубе Q14 Mountain Club под руководством Александра Софрыгина, мастера спорта Республики Казахстан, инструктора первой категории по альпинизму.

За три года Жамиле удалось побывать дважды на самой высокой точке Европы – Эльбрусе (5 642 м), на самой высокой точке Южной Америки – вершине Аконкагуа (6 962 м), а также на пике Ленина (7 134 м) в Кыргызстане, который входит в список проекта «Снежный барс». Осенью прошлого года Жамиля впервые посетила Непал и взошла на пик Лобуче (6 119 м).

Эверест был ее мечтой на протяжении нескольких лет. Были трудности с финансовым обеспечением, ведь подобные восхож­дения требуют серьезных вложений. Жамиля копила деньги, отказывала себе в путешествиях, долго и упорно тренировалась в зале и активно посещала занятия по альпинизму.