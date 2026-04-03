Вышла первая часть нового русского перевода хикметов великого тюркского мыслителя и поэта Ходжи Ахмеда Ясауи. Работа, охва­тившая первые 85 хикметов из знаменитого сборника «Диван-и хикмет», стала результатом трех лет кропотливого труда небольшой команды переводчиков и исследователей. Руководит проектом Алексей Курпяков – поэт и человек, для которого работа над текстами средневекового суфия оказалась не только научным и литературным опытом, но и глубоким духовным путешествием.

Сам Алексей признается: к Ясауи он пришел не сразу и долго не решался начать перевод. Еще пять лет назад он был гражданином Беларуси и мало что знал о Туркестане, Ясауи и учении суфия. Поездка в древний город, посещение мавзолея кардинально изменили его мировоззрение и саму жизнь. Он остался жить в Казахстане, принял ислам и погрузился в исследование наследия Ясауи, решив в какой-то момент заняться переводом на русский язык, чтобы познакомить с ним русско­язычную аудиторию.

– Я не представлял, как приступить к переводу «Диван-и хикмет», потому что, к своему стыду, не знаю тюркских языков, даже казахского, – рассказывает Алексей Курпяков. – Мне нужны были специалисты по китайскому языку, по чагатайскому.

Но, по его словам, работа будто сама начала складываться – постепенно находились люди, готовые помочь.

– Всевышний так устроил, что начали появляться нужные люди, – размышляет автор переводов. – И моя природная лень преодолевалась странным образом: когда я переставал заниматься этим проектом, в жизни начинались неприятности. Возвращался к работе – все снова налаживалось.

Так вокруг проекта сформировалась команда. В нее вошли выпускница Актюбинского университета им. К. Жубанова Айдана Султанова – переводчик, увлеченный чагатайским языком, устаз Нурлан Перенебеков – знаток арабского и китайского языков, долгое время служивший муллой, Даниял Бек-Ата – специалист по международным проектам, получивший образование в Великобритании и на Кипре, был корректором русской версии. Каждый из них внес свою лепту в работу над сложнейшим текстом.

Работа над наследием Ясауи оказалась для Алексея Курпякова не только интеллектуальным вызовом – погружение в суфийскую поэзию постепенно изменило и его мировоззрение.

– У меня есть убежденность: такой труд невозможен без погружения в культуру, – продолжает Алексей Курпяков. – Степень моего впечатления от творчества и самой личности Ходжи Ахмеда Ясауи была настолько сильной, что я принял ислам и начал искать духовную традицию, которая продолжает его путь.

Исследуя суфийские традиции Центральной Азии, переводчик пытался найти преемственность духовного пути, связанного с Ясауи. Однако многие из этих линий утрачены.

– Мне объяснили, что большая часть носителей этой традиции была уничтожена в советские годы, – рассказывает Алексей Курпяков. – Их было легко обнаружить: у них была практика громкого зикра. Они собирались и вслух произносили молитвы, поэтому их легко находили и ликвидировали.

Тем не менее Алексей Курпяков надеется, что следы этой традиции еще можно восстановить, в том числе через контакты с учеными в Центральной Азии.

Главной особенностью нового перевода стала попытка сохранить поэтическую форму хикметов. Каждая строка оригинала строится по строгому ритму – 12 слогов. Сохранить этот ритм на русском языке оказалось чрезвычайно сложно.

По словам переводчика, работа строилась буквально построчно. Сначала специалисты по чагатайскому языку готовили подробную таблицу: каждое слово – с транскрипцией, значением и этимологией. Затем начиналась работа над поэтической строкой.

– Ты берешь каждое слово, вникаешь в этимологию, – знакомит с деталями творческого процесса автор переводов. – Потом, как пианист, акцентами отбиваешь ритм и пытаешься вместить весь смысл в двенадцать слогов строки, еще и зарифмовать ее.

На перевод 85 хикметов ушло почти три года ежедневной работы. В результате получился поэтический текст объемом около 160 страниц. Проект изначально не был коммерческим. Все три года работа велась на волонтерских началах. В исламской культуре есть понятие «хизмат» – служение. Для Алексея и его команды перевод и издание хикметов – именно такой труд.

Первый тираж – всего 200 экземпляров. Алексей Курпяков оплатил печать из личных сбережений. Хорошим подспорьем стала неожиданная поддержка мецената из Шымкента – предприниматель выкупил значительную часть тиража. Благодаря этой помощи стало возможным напечатать еще столько же экземпляров.

Кандидат исторических наук, доцент, ясауивед Зикирия Жандарбек, доктор исторических наук, профессор Мухтар Кожа, директор Научно-исследовательского института ясауиведения Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави, PhD, и. о. ассоциированного профессора Бауыр­жан Сайфунов уже успели познакомиться с новым переводом хикметов и благословили автора на дальнейшую работу.

Сейчас команда готовит второй том переводов хикметов. По словам Алексея Курпякова, впереди еще не менее трех лет работы. Более того, по мере углубления в язык и контекст исследователи обнаруживают новые смыслы, из-за чего иногда приходится возвращаться к уже переведенным текстам.

– Когда мы дошли до 85-го хикмета, наше понимание языка Ясауи настолько углубилось, что стало ясно: многие тексты нужно переводить заново, – пояснил на пресс-конференции автор. – Но труд суфия стоит усилий. Поэзия Ясауи, написанная восемь веков назад, остается удивительно современной. Она говорит о борьбе с человеческим эго, духовном совершенствовании и поиске внут­ренней истины – темах, которые не теряют значения и в XXI веке.