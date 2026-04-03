Путь к Ясауи

Проекты
173
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Алексей Курпяков переводит хикметы великого суфия

фото автора

Вышла первая часть нового русского перевода хикметов великого тюркского мыслителя и поэта Ходжи Ахмеда Ясауи. Работа, охва­тившая первые 85 хикметов из знаменитого сборника «Диван-и хикмет», стала результатом трех лет кропотливого труда небольшой команды переводчиков и исследователей. Руководит проектом Алексей Курпяков – поэт и человек, для которого работа над текстами средневекового суфия оказалась не только научным и литературным опытом, но и глубоким духовным путешествием.

Сам Алексей признается: к Ясауи он пришел не сразу и долго не решался начать перевод. Еще пять лет назад он был гражданином Беларуси и мало что знал о Туркестане, Ясауи и учении суфия. Поездка в древний город, посещение мавзолея кардинально изменили его мировоззрение и саму жизнь. Он остался жить в Казахстане, принял ислам и погрузился в исследование наследия Ясауи, решив в какой-то момент заняться переводом на русский язык, чтобы познакомить с ним русско­язычную аудиторию.

– Я не представлял, как приступить к переводу «Диван-и хикмет», потому что, к своему стыду, не знаю тюркских языков, даже казахского, – рассказывает Алексей Курпяков. – Мне нужны были специалисты по китайскому языку, по чагатайскому.

Но, по его словам, работа будто сама начала складываться – постепенно находились люди, готовые помочь.

– Всевышний так устроил, что начали появляться нужные люди, – размышляет автор переводов. – И моя природная лень преодолевалась странным образом: когда я переставал заниматься этим проектом, в жизни начинались неприятности. Возвращался к работе – все снова налаживалось.

Так вокруг проекта сформировалась команда. В нее вошли выпускница Актюбинского университета им. К. Жубанова Айдана Султанова – переводчик, увлеченный чагатайским языком, устаз Нурлан Перенебеков – знаток арабского и китайского языков, долгое время служивший муллой, Даниял Бек-Ата – специалист по международным проектам, получивший образование в Великобритании и на Кипре, был корректором русской версии. Каждый из них внес свою лепту в работу над сложнейшим текстом.

Работа над наследием Ясауи оказалась для Алексея Курпякова не только интеллектуальным вызовом – погружение в суфийскую поэзию постепенно изменило и его мировоззрение.

– У меня есть убежденность: такой труд невозможен без погружения в культуру, – продолжает Алексей Курпяков. – Степень моего впечатления от творчества и самой личности Ходжи Ахмеда Ясауи была настолько сильной, что я принял ислам и начал искать духовную традицию, которая продолжает его путь.

Исследуя суфийские традиции Центральной Азии, переводчик пытался найти преемственность духовного пути, связанного с Ясауи. Однако многие из этих линий утрачены.

– Мне объяснили, что большая часть носителей этой традиции была уничтожена в советские годы, – рассказывает Алексей Курпяков. – Их было легко обнаружить: у них была практика громкого зикра. Они собирались и вслух произносили молитвы, поэтому их легко находили и ликвидировали.

Тем не менее Алексей Курпяков надеется, что следы этой традиции еще можно восстановить, в том числе через контакты с учеными в Центральной Азии.

Главной особенностью нового перевода стала попытка сохранить поэтическую форму хикметов. Каждая строка оригинала строится по строгому ритму – 12 слогов. Сохранить этот ритм на русском языке оказалось чрезвычайно сложно.

По словам переводчика, работа строилась буквально построчно. Сначала специалисты по чагатайскому языку готовили подробную таблицу: каждое слово – с транскрипцией, значением и этимологией. Затем начиналась работа над поэтической строкой.

– Ты берешь каждое слово, вникаешь в этимологию, – знакомит с деталями творческого процесса автор переводов. – Потом, как пианист, акцентами отбиваешь ритм и пытаешься вместить весь смысл в двенадцать слогов строки, еще и зарифмовать ее.

На перевод 85 хикметов ушло почти три года ежедневной работы. В результате получился поэтический текст объемом около 160 страниц. Проект изначально не был коммерческим. Все три года работа велась на волонтерских началах. В исламской культуре есть понятие «хизмат» – служение. Для Алексея и его команды перевод и издание хикметов – именно такой труд.

Первый тираж – всего 200 экземпляров. Алексей Курпяков оплатил печать из личных сбережений. Хорошим подспорьем стала неожиданная поддержка мецената из Шымкента – предприниматель выкупил значительную часть тиража. Благодаря этой помощи стало возможным напечатать еще столько же экземпляров.

Кандидат исторических наук, доцент, ясауивед Зикирия Жандарбек, доктор исторических наук, профессор Мухтар Кожа, директор Научно-исследовательского института ясауиведения Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави, PhD, и. о. ассоциированного профессора Бауыр­жан Сайфунов уже успели познакомиться с новым переводом хикметов и благословили автора на дальнейшую работу.

Сейчас команда готовит второй том переводов хикметов. По словам Алексея Курпякова, впереди еще не менее трех лет работы. Более того, по мере углубления в язык и контекст исследователи обнаруживают новые смыслы, из-за чего иногда приходится возвращаться к уже переведенным текстам.

– Когда мы дошли до 85-го хикмета, наше понимание языка Ясауи настолько углубилось, что стало ясно: многие тексты нужно переводить заново, – пояснил на пресс-конференции автор. – Но труд суфия стоит усилий. Поэзия Ясауи, написанная восемь веков назад, остается удивительно современной. Она говорит о борьбе с человеческим эго, духовном совершенствовании и поиске внут­ренней истины – темах, которые не теряют значения и в XXI веке.

#наследие #Ясауи #хикметы #Ходжи Ахмед Ясауи #Алексей Курпяков

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Когда экокультура снижает тревожность
Дорога к солдату длиною в жизнь
Цифровая опора государства
Территория ответственности и смыслов

