Путь к Ясауи Проекты 3 апреля 2026 г. 8:30 173 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Алексей Курпяков переводит хикметы великого суфия фото автора Вышла первая часть нового русского перевода хикметов великого тюркского мыслителя и поэта Ходжи Ахмеда Ясауи. Работа, охватившая первые 85 хикметов из знаменитого сборника «Диван-и хикмет», стала результатом трех лет кропотливого труда небольшой команды переводчиков и исследователей. Руководит проектом Алексей Курпяков – поэт и человек, для которого работа над текстами средневекового суфия оказалась не только научным и литературным опытом, но и глубоким духовным путешествием. Сам Алексей признается: к Ясауи он пришел не сразу и долго не решался начать перевод. Еще пять лет назад он был гражданином Беларуси и мало что знал о Туркестане, Ясауи и учении суфия. Поездка в древний город, посещение мавзолея кардинально изменили его мировоззрение и саму жизнь. Он остался жить в Казахстане, принял ислам и погрузился в исследование наследия Ясауи, решив в какой-то момент заняться переводом на русский язык, чтобы познакомить с ним русскоязычную аудиторию. – Я не представлял, как приступить к переводу «Диван-и хикмет», потому что, к своему стыду, не знаю тюркских языков, даже казахского, – рассказывает Алексей Курпяков. – Мне нужны были специалисты по китайскому языку, по чагатайскому. Но, по его словам, работа будто сама начала складываться – постепенно находились люди, готовые помочь. – Всевышний так устроил, что начали появляться нужные люди, – размышляет автор переводов. – И моя природная лень преодолевалась странным образом: когда я переставал заниматься этим проектом, в жизни начинались неприятности. Возвращался к работе – все снова налаживалось. Так вокруг проекта сформировалась команда. В нее вошли выпускница Актюбинского университета им. К. Жубанова Айдана Султанова – переводчик, увлеченный чагатайским языком, устаз Нурлан Перенебеков – знаток арабского и китайского языков, долгое время служивший муллой, Даниял Бек-Ата – специалист по международным проектам, получивший образование в Великобритании и на Кипре, был корректором русской версии. Каждый из них внес свою лепту в работу над сложнейшим текстом. Работа над наследием Ясауи оказалась для Алексея Курпякова не только интеллектуальным вызовом – погружение в суфийскую поэзию постепенно изменило и его мировоззрение. – У меня есть убежденность: такой труд невозможен без погружения в культуру, – продолжает Алексей Курпяков. – Степень моего впечатления от творчества и самой личности Ходжи Ахмеда Ясауи была настолько сильной, что я принял ислам и начал искать духовную традицию, которая продолжает его путь. Исследуя суфийские традиции Центральной Азии, переводчик пытался найти преемственность духовного пути, связанного с Ясауи. Однако многие из этих линий утрачены. – Мне объяснили, что большая часть носителей этой традиции была уничтожена в советские годы, – рассказывает Алексей Курпяков. – Их было легко обнаружить: у них была практика громкого зикра. Они собирались и вслух произносили молитвы, поэтому их легко находили и ликвидировали. Тем не менее Алексей Курпяков надеется, что следы этой традиции еще можно восстановить, в том числе через контакты с учеными в Центральной Азии. Главной особенностью нового перевода стала попытка сохранить поэтическую форму хикметов. Каждая строка оригинала строится по строгому ритму – 12 слогов. Сохранить этот ритм на русском языке оказалось чрезвычайно сложно. По словам переводчика, работа строилась буквально построчно. Сначала специалисты по чагатайскому языку готовили подробную таблицу: каждое слово – с транскрипцией, значением и этимологией. Затем начиналась работа над поэтической строкой. – Ты берешь каждое слово, вникаешь в этимологию, – знакомит с деталями творческого процесса автор переводов. – Потом, как пианист, акцентами отбиваешь ритм и пытаешься вместить весь смысл в двенадцать слогов строки, еще и зарифмовать ее. На перевод 85 хикметов ушло почти три года ежедневной работы. В результате получился поэтический текст объемом около 160 страниц. Проект изначально не был коммерческим. Все три года работа велась на волонтерских началах. В исламской культуре есть понятие «хизмат» – служение. Для Алексея и его команды перевод и издание хикметов – именно такой труд. Первый тираж – всего 200 экземпляров. Алексей Курпяков оплатил печать из личных сбережений. Хорошим подспорьем стала неожиданная поддержка мецената из Шымкента – предприниматель выкупил значительную часть тиража. Благодаря этой помощи стало возможным напечатать еще столько же экземпляров. Кандидат исторических наук, доцент, ясауивед Зикирия Жандарбек, доктор исторических наук, профессор Мухтар Кожа, директор Научно-исследовательского института ясауиведения Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави, PhD, и. о. ассоциированного профессора Бауыржан Сайфунов уже успели познакомиться с новым переводом хикметов и благословили автора на дальнейшую работу. Сейчас команда готовит второй том переводов хикметов. По словам Алексея Курпякова, впереди еще не менее трех лет работы. Более того, по мере углубления в язык и контекст исследователи обнаруживают новые смыслы, из-за чего иногда приходится возвращаться к уже переведенным текстам. – Когда мы дошли до 85-го хикмета, наше понимание языка Ясауи настолько углубилось, что стало ясно: многие тексты нужно переводить заново, – пояснил на пресс-конференции автор. – Но труд суфия стоит усилий. Поэзия Ясауи, написанная восемь веков назад, остается удивительно современной. Она говорит о борьбе с человеческим эго, духовном совершенствовании и поиске внутренней истины – темах, которые не теряют значения и в XXI веке.