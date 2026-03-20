Специалисты советуют в таких случаях переводить пассивную тревогу в активное действие, формируя проблемно-ориентированную позицию, когда человек не просто переживает, но пробует искать решения, пусть и небольшие. Для детей и подростков, которые могут особенно остро испытывать чувство беспомощ­ности перед такой глобальной проблемой, крайне полезными и важными оказываются участие в коллективных инициативах, направленных на поддерж­ку экологии, и активные шаги для ее сохранения. Например, работа в школьных клубах, акциях по раздельному сбору и утилизации мусора, волонтерских проек­тах и кампаниях в защиту природы.

В Казахстане работа по формированию экокультуры и осознанных экологических привычек, которая ярко демонстрирует переход от пассивного принятия к активному действию, развивается в рамках концепции «Таза Қазақстан». Один из ее приоритетов – раздельный сбор отходов и сокращение объемов захоронения мусора за счет переработки.

Недавно в столичном Дворце школьников им. Махамбета Утемисулы были подведены итоги конкурса как раз по этому направлению. В мероприятии участвовали учащиеся 122 школ города. А лучшие получили награды.

В рамках проекта всем школам подарили специальные книги-пособия по раздельному сбору мусора, подготовленные командой педагогов и экспертов, а также доступ к цифровому инструменту – мобильному приложению EcoQolday, позволяющему не только сортировать отходы дома и в школе, но и вызывать сборщиков вторсырья и даже получать оплату за его сдачу. По словам президента Международной академии экологии и координатора программы обучения Айгуль Абдуалиевой, на сегодня при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов обучением охвачено 30% всех школ Астаны, это 109 учебных заведений по состоянию на 2025 год. В итоге было вовлечено 79 тыс. детей. Отдельным стратегическим шагом была также подготовка 1 500 учителей, что в перспективе позволит донести экологические знания практически до всех столичных школьников.

Победителем конкурса признана школа-гимназии № 77 им. Фаризы Онгарсыновой. Как отметил ее директор Нурлан Искаков, раздельный сбор мусора стал обычным делом для школьников всего за три месяца обучения. При этом, сог­ласно программе «Адал азамат», школа выстроила небольшую, но целостную экосистему вокруг практической экологии и социальной ответственности.

– Мы выращиваем свой урожай: помидоры, морковь, огурцы, петрушку. И это не просто труд ради труда – осенью мы участвуем в благотворительных проек­тах, раздаем овощи нуждающимся,­ – рассказал нам Нурлан Искаков. – Так экологичес­кие привычки связывают детей с реальной пользой людям и формированием ценностей честного и ответственного гражданина.

Директор школы-лицея № 56 им. Шакарима, занявшей третье место, Анаргуль Оспанова в свою очередь отметила важную роль школьного парламента в формировании экокультуры.

– Мы привлекаем школьный парламент, потому что на уровне «ученик – ученику» дети понимают друг друга гораздо лучше. Когда инициатива исходит от самих ребят, это не воспринимается как контроль или давление сверху, это становится их личным делом, – объясняет она.

В условиях, когда дети и подростки все чаще испытывают ощущение беспомощности перед масштабом глобальных проблем, такие инициативы помогают превратить тревогу в действие, в опыт реального влияния на окружающую среду. Все это для юных участников становится маленькими, но ощутимыми доказательствами: их усилия имеют значение. А значит, забота о природе – это путь к внутренней психологической устойчивости и ощущению, что будущее можно изменить к лучшему.