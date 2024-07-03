Путин прибыл в Астану

В аэропорту президента Российской Федерации Владимира Путина встретил премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

За 5 лет товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 56,5%, составив $66 млрд. В январь-апреле 2024 года объем взаимной торговли внутри организации составил $19,1 млрд. За аналогичный период товарооборот РК с РФ составил $7,4 млрд.