Пьяную угонщицу без прав задержали в Кокшетау – видео

2 подруги в городе Кокшетау решили прокатиться на чужом автомобиле. Однако их поездка оказалась недолгой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Подозрительный автомобиль Hyunday остановили сотрудники батальона патрульной полиции около 9:00 по улице Маяковского в Кокшетау. Но они не ожидали выявить целый букет нарушений.

Задержанная 35-летняя автоледи была пьяна, к тому же без прав. В довесок дама оказалась угонщицей. Машину она «позаимствовала» у незнакомца.

В разговоре со стражами порядка акмолинка призналась, что выпила 2 бутылки пива, добавив, что кроме этого хмельного напитка ничего не пьет. Медосвидетельствование показало, что горожанка была в алкогольном опьянении средней степени.

Женщине вручили административный протокол по части 6 статьи «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Теперь ей грозит адмарест на 20 суток.

По факту угона ведется досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Хозяин заявил об исчезновении его железного коня позже, когда не обнаружил его во дворе.