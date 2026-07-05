Пьяный мужчина упал в реку при попытке сделать селфи на столичном мосту

По предварительной информации, его состояние оценивается как удовлетворительное
Во время патрулирования акватории реки Есиль сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС спасли мужчину 1998 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Как уточняется, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался сделать селфи на пешеходном мосту «Атырау», поскользнулся и упал в реку. Находившийся поблизости экипаж прогулочного теплохода первым пришел на помощь.
Мужчине бросили спасательный круг и подтянули его ближе к берегу. После этого к месту прибыли спасатели МЧС, подняли пострадавшего на борт спасательной лодки и доставили его на базу оперативно-спасательного отряда.
На базе ОСО мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. По предварительной информации, его состояние оценивается как удовлетворительное.
«МЧС напоминает: не рискуйте жизнью ради эффектных фотографий. Находясь у воды, соблюдайте правила безопасности, не заходите за ограждения и не приближайтесь к кромке воды, особенно в состоянии алкогольного опьянения. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», – добавили в ведомстве.