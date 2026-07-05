Пьяный мужчина упал в реку при попытке сделать селфи на столичном мосту

По предварительной информации, его состояние оценивается как удовлетворительное

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во время патрулирования акватории реки Есиль сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС спасли мужчину 1998 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Как уточняется, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался сделать селфи на пешеходном мосту «Атырау», поскользнулся и упал в реку. Находившийся поблизости экипаж прогулочного теплохода первым пришел на помощь.

Мужчине бросили спасательный круг и подтянули его ближе к берегу. После этого к месту прибыли спасатели МЧС, подняли пострадавшего на борт спасательной лодки и доставили его на базу оперативно-спасательного отряда.

На базе ОСО мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. По предварительной информации, его состояние оценивается как удовлетворительное.