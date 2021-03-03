Пьяный водитель сбил четырех школьниц: двое в коме

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Двое девочек, которых сбил пьяный водитель в Алматинской области, находятся в коме. Об этом сообщила пресс-служба Управления здравоохранения региона, передает Kazpravda.kz
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"Состояние ребенка 2012г.р крайне тяжелое, терминальное. Находится на ИВЛ. Диагноз: Тяжелая сочетанная травма. Тяжелая открытая черепно мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Закрытый перелом обеих бедренных костей. Травматический шок 2-3 степени. Кома 3-4.
По второму ребенку 2012г.р. диагноз: Тяжелая сочетанная травма. Тяжелая закрытая черепно мозговая травма. Закрытый перелом обеих бедренных костей. Кома 2. Травматический шок 2-3 степени. Ребенок находится на ИВЛ. Проводится интенсивная терапия.
Третий ребенок 2011 г.р., диагноз: Сочетанная травма. Ушиб головного мозга. Открытый перелом обеих костей правой голени со смещением. Травматический шок 1 степени. Состояние ребенка стабильное", - прокомментировали в Управздраве Алматинской области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что пьяный водитель автомашины "УАЗ" сбил
четырех школьниц в Алматинской области. Водитель помещен в медицинский вытрезвитель.
По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 ст. 345-1 УК РК "Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Назначены необходимые экспертизы.