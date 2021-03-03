Пьяный водитель сбил четырех школьниц: двое в коме

Закон и Порядок
Айдана Демесинова
Фото с сайта Inform.kz
Двое девочек, которых сбил пьяный водитель в Алматинской области, находятся в коме. Об этом сообщила пресс-служба Управления здравоохранения региона, передает Kazpravda.kz.

"Состояние ребенка 2012г.р крайне тяжелое, терминальное. Находится на ИВЛ. Диагноз: Тяжелая сочетанная травма. Тяжелая открытая черепно мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Закрытый перелом обеих бедренных костей. Травматический шок 2-3 степени. Кома 3-4.

По второму ребенку 2012г.р. диагноз: Тяжелая сочетанная травма. Тяжелая закрытая черепно мозговая травма. Закрытый перелом обеих бедренных костей. Кома 2. Травматический шок 2-3 степени. Ребенок находится на ИВЛ. Проводится интенсивная терапия.

Третий ребенок 2011 г.р., диагноз: Сочетанная травма. Ушиб головного мозга. Открытый перелом обеих костей правой голени со смещением. Травматический шок 1 степени. Состояние ребенка стабильное", - прокомментировали в Управздраве Алматинской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пьяный водитель автомашины "УАЗ" сбил четырех школьниц в Алматинской области. Водитель помещен в медицинский вытрезвитель.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 ст. 345-1 УК РК "Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Назначены необходимые экспертизы.

Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Укрепляя кадровый потенциал
Наградили лучших животноводов
Победа и бонус в придачу
По следам сказки «Алтын сақа»
Праздник пришел на землю Улытау
Провал Германии и Нидерландов
Безопасное лето
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Гости здесь круглый год
Прицел на Азиаду
Искусство без границ
Россыпь наград от кадетов
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Конституция закладывает образ будущей нации
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Мужчинам приписывали дорогостоящие «женские» операции в кли…
Преступный бизнес на Маркаколе
Канал поставки синтетических наркотиков ликвидировали в сто…
Костанайцу в 34 раза увеличили штраф за незаконный мусор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]