Агентство по финансовому мониторингу ведёт системную и целенаправленную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих схемы обхода действующего законодательства

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Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.

С начала года закрыто 5 недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге.