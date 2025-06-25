Пять недобросовестных МФО закрыли с начала года в РК

Закон и Порядок
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Агентство по финансовому мониторингу ведёт системную и целенаправленную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих схемы обхода действующего законодательства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.

С начала года закрыто 5 недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге.

- Прежде чем брать займ, тщательно проверяйте условия. Ваше право — знать, за что вы платите. Обещания “без проверки” и “всем подряд” – легальные МФО так не работают. Помните: осведомлённость — лучшая защита от финансового мошенничества, - напомнили в АФМ.

#АФМ #МФО

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