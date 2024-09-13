Пятый день 5-х Всемирных игр кочевников принес Казахстану 14 медалей

Среди них 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

Кокпар: Сборная Казахстана завоевала «золото» в кокпаре. Наши кокпаристы победили сборную Кыргызстана со счетом 5:4.

Кокбору: Национальная сборная Казахстана завоевала «серебро» по кокбору, уступив в финале команде Кыргызстана.

Тенге ілу: У Казахстана два «золота». В стиле «бес белес» победу нам принес Бекнур Сериков. В стиле «қос құлаш» - Рахат Камбаров.

Дәстүрлі садақ ату: В конно-спортивном комплексе «Аргымак» состоялись командные состязания в традиционной стрельбе из лука. В финале казахстанские лучники сразились с командой Австралии. По итогам соревнований «золото» досталось австралийской сборной, а казахстанские спортсмены заняли второе место.

Кораш: В соревнованиях по кораш, татарской национальной борьбе, наши спортсмены завоевали четыре медали. «Золото» нашей сборной принес Биржан Шаймерденов в весовой категории 90 кг. Серебряные медали завоевали Адилет Шалгынбекулы (65 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (+100 кг). «Бронзу» заслужил Бекнур Бектай (75 кг).

Ашыртмалы аба гюреши: В турецкой национальной борьбе наши спортсмены завоевали три серебряные медали – это Ернур Сулеймен в весовой категории 60 кг, Адилет Ахметгали (70 кг) и Айдос Галимов (90 кг).

Овари: Две казахстанские спортсменки стали призёрами в соревнованиях среди женщин по овари, интеллектуальной игре народов Западной Африки. По итогам соревнований Асель Далиева завоевала золотую медаль, а Ансаган Кожанасип – «бронзу».

Ордо: Представители национальной сборной Казахстана вышли в финал ордо, национальной игре кыргызского народа. В первой игре группы B наша команда победила команду Чехии. А в полуфинале – команду Монголии. Обе игры нашим спортсменам удалось не только закончить с большим отрывом, но и выбить сложную фигуру «хан» из круга. Это считается верхом мастерства в ордо. Финал состоится завтра 13 сентября на ледовой арене «Алау».