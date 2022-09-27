Пыль из «гранитной» долины

Источником постоянного загрязнения, отравляющего жизнь жителям ряда сел Аршалынского района, стали карьеры, где добывают гранитный щебень.

Работы, связанные с добычей гранитного камня и переработкой его в щебень, начались в районе еще в советские времена. Спрос на строительный мате­риал объяснялся его отменными качествами: прочностью и стойкостью к низким температурам.

С учетом строительного бума в столице щебенка оказалась востребованным товаром и на ее стройплощадках, а также на предприятиях стройиндустрии. Этот инертный материал, ставший неотъемлемым ингредиен­том бетона, используется для устройства основания крупных автомагистралей, заливки фундаментов строящихся сооружений и подсыпки железнодорожных путей.

Казалось бы, от каменных карье­ров району только польза: это и отчисления в бюджет, и занятость местного населения, но – увы…

Облака пыли, идущие от карьеров, в ветряные дни буквально накрывают села. Это вызывает справедливое возмущение сельчан, и они добились рассмотрения проблемы на расширенном заседании с участием акима райо­на, представителей областного экологического ведомства и органов прокуратуры.

Главное требование аршалынцев – обеспечить пылеподавление на каменных карьерах. А еще нужно прекратить выдачу лицензий на открытие новых разработок – с избытком хватит тех, что уже действуют. Как утверждают местные активисты, из-за резкого ухудшения экологической обстановки граждане стали чаще болеть, в том числе легочными онкологическими заболеваниями, у многих наблюдается обострение старых хронических недугов.

Но и это еще не все. Немало нареканий вызывает сам порядок проведения обязательных общественных слушаний в селах, рядом с которыми планируется открытие новых каменных разработок.

По словам местных жителей, объявления о дне и месте слушаний публикуются в областной газете «Акмолинская правда». Между тем, она доступна далеко не всем. Поэтому многие оказываются не информированными о проведении важного мероприя­тия, в ходе которого они могли бы высказать свое мнение.

Для лучшей информирован­ности местных жителей, чьих интересов в первую очередь коснется работа очередного карьера, необходимо печатать информацию в районной прессе, а также шире использовать социальные сети, наконец, по­просту вывешивать объявления. В общем, способов собрать народ много, было бы желание…

По официальным данным, на территории Аршалынского райо­на ведется разработка ни много ни мало 37 карьеров.

Близ одноименного райцент­ра находится больше десяти из них: просторная низина за селом буквально пестрит установками по добыче и обработке гранита. Кстати, технология, которую используют нынешние разработчики карьеров, включает буро­взрывные работы. Полученные в результате их проведения куски гранита отправляются затем на дробильную установку и далее подаются на фильтрационный «грохот». В результате полу­чается товарный щебень нужной фракции.

Вторичным стройматериалом этого технологического процесса является мелкий, пескообразный отсев. Бурты, в которых он копится, можно увидеть рядом с производственными площадками. Периодически налетающие на низину степные ветры поднимают в воздух вместе с пылью еще и эту песчаную крупу...

Добавляют загрязнения местной окружающей среде многотонные самосвалы, на которых в Астану вывозится щебень. Казалось бы, их маршрут проходит по объездным дорогам, но и это не спасает села от пыли.

Больше всех задыхаются жители двух населенных пунктов Аршалынского района – одно­именного райцентра и еще села Волгодоновки. Причем, основными пылевыми загрязнителями люди называют два самых крупных добывающих пред­приятия – АО «Аркада индастри» и ТОО «Нефрит голд», находящихся в непосредственной близости от сельских населенных пунктов.

Автору этих строк довелось побывать в «гранитной» долине, откуда и движутся на Аршалы пыльные бури. Разработчики карьеров рассказали: специфика их производства такова, что избежать появления пыли невозможно. Однако уменьшить ее присутствие до минимума вполне по силам. Надо только на протяжении всего технологического процесса увлажнять измельчаемый материал.

Водой нужно поливать и объезд­ные дороги, по которым передвигаются тяжелогруженые самосвалы. В противном случае за ними поднимаются серые шлейфы пыли... Однако мелкие добытчики щебня, не распола­гающие собственными скважинами с подземной водой, вынуждены использовать привозную воду, а это дополнительные расходы. Стремясь сэкономить, они не подавляют пыль в полной мере…

Как выяснилось, от производственных площадок самого крупного в районе предприятия по добыче гранита – АО «Аркада индастри» – до ближних домов Аршалы, что называется, рукой подать, всего-то 200 метров. Причем соседство это длится еще с пятидесятых годов минувшего века, откуда и ведет свою историю предприятие. В советский период оно называлось щебеночным заводом.

В Казахстане гранитных месторождений не так много, поэтому желающих на определенный период времени получить в свое распоряжение одно из них и сделать успешный бизнес, хватает с избытком.

В ответ на вопрос о пылении, на предприятии показали, как работает их технологический конвейер. Увидеть пыль над карьером автору этих строк не довелось.

«Нет, совсем без нее не обходится, но такие случаи, скорей исключение, чем правило», – вторили в один голос заводчане.

По информации генерального директора АО «Аркада индастри» Аманбая Бейсембаева, в минувшем году, когда в период мая-июня не было дождей, стояла сильная жара, пыли было значительно больше. В этой связи руководством кампании и акиматом Аршалынского сельского округа был заключен меморандум об остановке производства в случае сильного ветра. Заасфальтированы два километра объездной дороги, применяются пылеулавливатели, защитные тенты на двигающихся конвейерах.

Впрочем, объективную, компетентную оценку экологической ситуации на предприя­тиях и ответы на существующие острые вопросы призвана дать межведомственная экологическая комиссия, приезд которой в район должен состояться уже на текущей неделе. В нее войдут специа­листы профильных областных ведомств. По итогам состоявшегося расширенного совещания по проблемам загрязнения атмосферного воздуха акимом Аршалынского района Муратом Балпаном даны поручения ответственным долж­ностным лицам.

По мнению экологов, загрязнения окружающей среды в Аршалы можно было бы избежать при системном контроле и мониторинге выполнения недропользователями всех технологических требований. Наиболее важным из них для ближних сел является использование воды на производственных линиях и полив объездных дорог. Казалось, не так уж много требуется от разработчиков карьеров, но и эти требования многими недропользователями не выполнялись.

Как выяснилось, в районе нет штатной единицы инспектора-эколога. Поэтому проводить профессиональный контроль и мониторинг деятельности разработчиков карьеров некому.

– По обращению руководства Аршалынского района рассмат­ривается вопрос о выделении штатной единицы инспектора-эколога для района, – сообщила заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Айтжан Кусманова. – Его присутствие здесь и системная работа в сфере защиты экологии должны дать положительные результаты.

По информации главы АО «Аркада индастри», на вверенном ему предприятии работает около 180 жителей Аршалы и других сел района, что составляет почти 80 процентов всей штатной чис­ленности коллектива. И закрытие предприятия ударило бы по семьям аршалынцев.

Как соблюсти баланс интересов бизнеса и местного населения? Найти ответ на этот вопрос и призвана упомянутая межведомст­венная экологическая комиссия, результаты работы которой ждут и бизнесмены, и местная власть, и сельчане.