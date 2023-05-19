Пытались посадить на "счетчик" предпринимателя из Жетысу

Мужчин, подозреваемых в вымогательстве, задержали в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Оперативники управления по борьбе с организованной преступностью области при содействии сотрудников Департамента Комитета национальной безопасности РК задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у местного предпринимателя. У задержанных изъято 500 тысяч тенге, полученные ими путем угроз у потерпевшего.

«Задержали подозреваемых в одном из придорожных кафе на трассе Алматы – Усть-Каменогорск. Один из них является ранее судимым 53-летним жителем Алматы, другой – 35-летний житель Алакольского района. Оба в настоящее время помещены под стражу в изолятор временного содержания», – сообщили в УБОП ДП Жетысуской области.

Досудебное расследование по факту проводится по части 2 уголовной статьи «Вымогательство».