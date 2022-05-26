Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Шымкентские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого, напавшего на женщину с ребенком в лифте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

Напомним, 25 мая в полицию Шымкента поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что в лифте дома ее пытался изнасиловать неизвестный.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 24-120 УК РК "Покушение на изнасилование".

Учитывая тяжесть и дерзость совершенного преступления, была создана специальная группа из опытных оперативников для задержания подозреваемого. Дело взяло на особый контроль руководство ДП.

"В результате в ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался молодой мужчина, житель мегаполиса. Его задержание опергруппа произвела в одном из вагонов поезда на станции Шиели, на котором он пытался скрыться от уголовного преследования. Ночью он доставлен в управление полиции Каратауского района", - сообщили в полиции.

Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отметим, инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.