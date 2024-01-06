Qarmet восстанавливает работу в шахтах

В декабре из восьми шахт компании функционировали лишь две, передает Kazpravda.kz

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Акционер Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор Qarmet Вадим Басин в Темиртау ознакомились с текущей деятельностью ТЭЦ-2, ТЭЦ-ПВС и коксохимическим производством. Директор коксохимического производства Руслан Деревянко доложил, что рост объемов обеспечен своевременными поставками необходимого сырья, сообщает пресс-служба Qarmet.

"На встрече были обсуждены самые актуальные вопросы по аварийным зданиям, сооружениям, газопроводам — всё это, однозначно будет отрабатываться в первую очередь. Также немаловажен ремонт действующих и строительство новых коксовых батарей", - сказал главный инженер КХП Анатолий Фадеев.

Напомним, что в декабре из восьми шахт компании функционировали лишь две. Простой работы отрицательно сказывается как на добычных показателях, так и на заработных платах горняков.

По итогам инспекции Андрей Лаврентьев поручил проведение детального изучения нескольких нововведений в процессы, которые были предложены самими шахтерами.

