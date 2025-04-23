QR-код на входе для учителей вводят в школах Талдыкоргана

Образование
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Так Антикор пытается закрыть вопрос существования «мертвых душ» в педагогических коллективах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

QR-код, кстати, автоматически меняется каждые 5 секунд.

«Приняты превентивные меры по минимизации хищений в сфере образования, разработан и внедрен электронный QR-код посещаемости работников школ», - сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетысу Саян Ахметжанов.

По его словам, этот функционал мобильного приложения обеспечивает автоматизированный учет рабочего времени и фактического присутствия преподавателей. Таким образом, исключаются риски перечисления завышенной заработной планы и наличия «мертвых душ» в школах, отметил он.

Такая система учета пока работает в пилотном режиме в школе №18 Талдыкоргана, после тестов ее внедрят повсеместно.

Отметим, что в строгом учете посещаемости учителями рабочих мест в области Жетысу есть острая необходимость. Менее года назад был вынесен приговор главному бухгалтеру отдела образования Талдыкоргана, которая руководила преступной группой, состоящей из 7 сотрудников отдела образования и 14 сотрудников средних школ. 

«Участники данной организованной преступной группировки присвоили более 4,5 миллиарда тенге путем незаконного перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета, - сообщили тогда в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по области Жетысу. - Суд признал подсудимых виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 15 лет».

#Талдыкорган #Антикор #школы #QR-код

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