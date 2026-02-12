«Тенгизшевройл» (ТШО) — ведущая нефтегазовая компания, работающая в Атырауской области, крупнейший налогоплательщик Казахстана, на протяжении десятилетий формирующая экономику региона и страны. Компания продолжает играть ключевую роль в поддержке и стимулировании местного бизнеса, выступая драйвером экономического роста и примером устойчивого сотрудничества с казахстанскими подрядчиками. Этот обзор отражает инициативы компании, направленные на системное развитие казахстанского содержания

Фото: ТШО

Стратегическое значение для экономики страны

Развитие казахстанского содержания имеет фундаментальное значение для экономики и общества.

Во-первых, оно укрепляет национальную промышленность и технологическую независимость. Локализация производства и услуг снижает зависимость от импорта, развивает собственные компетенции и оптимизирует логистические цепочки поставок.

Во-вторых, поддержка отечественных поставщиков способствует созданию рабочих мест, росту квалификации специалистов и развитию малого и среднего бизнеса. Это напрямую отражается на уровне занятости и доходах населения.

В-третьих, развитие местного содержания обеспечивает приток инвестиций в регионы, стимулирует модернизацию инфраструктуры и внедрение технологий, адаптированных к локальным условиям. Расширение налоговой базы увеличивает бюджетные поступления и позволяет финансировать социальные программы.

Наконец, локализация формирует устойчивые партнёрские отношения между международными компаниями и казахстанскими предприятиями, открывая доступ к глобальным стандартам и лучшим практикам.

Таким образом, развитие казахстанского содержания — не только экономическая необходимость, но и ключевой элемент долгосрочной стратегии устойчивого развития страны.

Подход ТШО: от стратегии к результатам

Эти принципы лежат в основе деятельности ТШО и подтверждаются конкретными результатами. Компания последовательно реализует стратегию развития казахстанского содержания, инвестируя в местные ресурсы и создавая возможности для отечественных предприятий.

Это не разовая поддержка бизнеса, а вклад в формирование устойчивой экономики, развитие регионов и повышение конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке.

Цифры, которые говорят сами за себя

За последние три десятилетия ТШО создал сотни тысяч рабочих мест и активно приобретал казахстанские товары и услуги, стимулируя экономическую активность не только в Атырауской области, но и по всей стране.

По итогам 2025 года компания закупила у казахстанских поставщиков товары и услуги на сумму около 1,8 млрд долларов США. С момента основания в 1993 году общий объём закупок у отечественных производителей достиг 52,3 млрд долларов США.

Эти средства направлены на товары, работы и услуги, соответствующие международным стандартам качества и произведённые в Казахстане. Такой подход стимулирует локализацию технологий, развитие производственных мощностей и рост квалификации специалистов.

В 2025 году ТШО достиг 71 % доли казахстанского содержания благодаря увеличению объёмов продукции, приобретаемой у отечественных поставщиков.

Долгосрочные партнёрства и развитие регионов

ТШО продолжает расширять возможности для казахстанских компаний. В рамках стратегии устойчивого развития компания делает ставку на дальнейшую локализацию производства, внедрение инновационных технологий и повышение квалификации специалистов.

Особое внимание уделяется созданию долгосрочных партнёрств, обеспечивающих стабильность и конкурентоспособность местного бизнеса на международном уровне.

Позиция компании

«Развитие казахстанского рынка товаров и услуг с учетом международных стандартов — один из ключевых приоритетов ТШО. Мы стремимся не просто поддерживать местное содержание, а формировать устойчивую систему, которая открывает новые возможности для казахстанских компаний. Наши программы направлены на расширение компетенций поставщиков, внедрение современных технологий и повышение качества продукции. Инвестиции в казахстанских партнёров — это вклад в экономический рост страны и одновременно способ обеспечить потребности компании на высоком уровне», — отметил генеральный директор ТШО Уильям Лакоби.

Системная локализация: от планирования до мониторинга

ТШО внедрил комплексную систему продвижения локализации производства. Она охватывает весь цикл — от планирования казахстанского содержания в будущих закупках до обязательств новых поставщиков по локализации, обучения персонала и постоянного мониторинга закупок отечественных товаров.

Локализация OEM: новый уровень компетенций

Отдельное направление — локализация производства товаров от производителей оригинального оборудования (OEM). Этот процесс стал важным драйвером развития казахстанского содержания, обеспечив мощный импульс для обучения и роста квалификации местных поставщиков.

Внедрение международных стандартов в локальные практики повысило профессиональный уровень и технические компетенции отечественных компаний. Более того, локализация OEM стимулировала открытие филиалов глобальных компаний в Атырауской области, усилив интеграцию мирового опыта в экономику Казахстана.

За последние годы стратегические партнёры ТШО — Baker Hughes, Honeywell, Emerson, Erreesse Valves, WIKA, Cameron и другие — открыли в Казахстане производственные линии и сборочные цеха для выпуска продукции с устойчивым спросом в нефтегазовой отрасли.

Государственное партнёрство и машиностроение

В 2025 году ТШО совместно с Министерством энергетики разработал стратегию развития внутристрановой ценности. Она предусматривает совершенствование механизмов поддержки местных производителей, ценовую толерантность в тендерах и проведение закупок исключительно среди отечественных компаний при наличии трёх и более производителей.

ТШО также поддерживает работу Международного центра развития нефтегазового машиностроения (IMBС), направленную на квалификацию местных производителей и выявление технологических пробелов.

В результате этой работы:

- проведена квалификационная оценка 16 казахстанских производителей;

- подписаны долгосрочные контракты на услуги MRO и поставку защитных материалов;

- заключены соглашения на сумму более 10,5 млн долларов США на XII Форуме машиностроителей Казахстана;

- в Актау подписаны контракты на 150 млн долларов США для обеспечения безопасной и надёжной работы Тенгизского месторождения.

Контракты как инвестиция в будущее

«Подписание контрактов — это не просто шаг в обеспечении надёжной и безопасной работы на Тенгизе. Это подтверждение нашей долгосрочной стратегии по развитию казахстанского содержания и укреплению машиностроительной отрасли страны», — подчеркнул генеральный директор ТШО Уильям Лакоби.

Итог: устойчивость вместо разовых решений

Развитие казахстанского содержания — не временный тренд, а стратегический приоритет. Локализация производства, интеграция международных стандартов и поддержка отечественных поставщиков создают основу для технологического прогресса и роста конкурентоспособности.

ТШО демонстрирует системный подход: от многомиллионных контрактов до открытия новых производственных мощностей и внедрения инноваций. Эти усилия способствуют созданию рабочих мест, развитию машиностроения и укреплению экономической независимости страны.

В перспективе именно развитие казахстанского содержания станет одним из ключевых факторов формирования сильной и конкурентоспособной экономики. ТШО продолжит инвестировать в партнёрство с отечественными компаниями, совместно выстраивая будущее, основанное на надёжности и инновациях.