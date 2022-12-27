"Работа должна идти каждый день" – глава МИИР о льготном автокредитовании

По мнению министра, это должен быть постоянный процесс, а не так, что "давайте соберем несколько миллиардов тенге, наберем 200-300 человек в очереди, и будем объявлять старт".

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах после заседания Правительства высказал свое видение реализации программы льготного автокредитования, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Машин на всех хватит. В этом году произведено 110 тысяч авто, в следующем планировали 120 тысяч, но будет больше. Я думаю, до 135 тысяч доведем. Модельный ряд очень большой", - сказал Каирбек Ускенбаев.

Он напомнил, что средства, предусмотренные на автокредитование, должны в револьверном порядке опять предоставляться населению.

"Мы сейчас с банками отрабатываем этот механизм, но у них идеология такая: "Возврат денег идет, давайте сформируем пул и по новой пустим". Понятно, что деньги возвращаются каждый день. Их хватает на одного, на пять человек. Ну выдавайте тогда одному-пяти людям. В моем понимании это должен быть постоянный процесс, а не так, что "давайте соберем несколько миллиардов тенге, наберем 200-300 человек в очереди, и будем объявлять старт". Я считаю, что эта работа должна идти каждый день", - резюмировал глава МИИР.

Ранее сообщалось, что запуск револьверного механизма льготного автокредитования состоится в январе 2023 года.

АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Фонд развития промышленности", являющиеся операторами Программ льготного автокредитования, отметили, что с 2023 года условия по всем действующим программам будут унифицированы.