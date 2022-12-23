Льготное автокредитование планируют запустить в Казахстане в январе 2023 года

Как отметили в БРК, для удобства граждан, обеспечения равных условий и большего охвата населения будут применены лучшие опции двух действующих программ.

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Запуск револьверного механизма льготного автокредитования состоится в январе 2023 года. АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности», являющиеся операторами Программ льготного автокредитования, сообщили, что с 2023 года условия по всем действующим программам будут унифицированы, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что для удобства граждан, обеспечения равных условий и большего охвата населения будут применены лучшие опции двух действующих программ. Кроме того, это позволит объединить потоки средств, предлагая казахстанцам больше средств для приобретения новых автомобилей отечественного производства по единым и прозрачным правилам.

Также для обеспечения централизованного контроля в дальнейшем предполагается оставить только одного оператора средств по программе в лице Банка Развития Казахстана.

В настоящее время банками второго уровня, участвующими в программах, осуществляется процесс накопления платежей, поступающих от погашения действующих кредитов. Начало выдачи льготных займов на основе револьверного механизма ожидается во второй половине января 2023 года.

На дату запуска объем накопленных средств по двум программам составит порядка 13 млрд тенге, что позволит выдать не менее 1300 новых автокредитов. В дальнейшем распределение средств, накопленных револьверным методом, планируется проводить ежемесячно.

В Банке Развития Казахстана напомнили, что Правительством с 2015 года через БРК на программу льготного автокредитования было выделено 82 млрд тенге. Благодаря использованию револьверного механизма за счет этих средств было выдано более 32 тыс. займов на общую сумму 176 млрд тенге.

Фондом развития промышленности в мае 2022 года на программу льготного автокредитования было выделено 100 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2022 года, на эти средства было одобрено более 14 тыс. займов, в том числе уже выдано более 12,5 тыс. новых автомобилей. Средний размер автокредита составил 7,8 млн тенге.

Банками-участниками программ являются Halyk Bank, ForteBank, Банк ЦентрКредит и Евразийский Банк. По информации вышеуказанных банков, на сегодня, очереди, не обеспеченные средствами программ, отсутствуют. Всем потенциальным заемщикам, имеющим предварительное одобрение в банках-участниках, будут выданы кредиты по мере получения ими автомобилей.

Дата начала приема заявок, а также обновленные условия программ и механизм реализации будут дополнительно анонсированы в средствах массовой информации и на официальных сайтах БРК и ФРП, добавили в пресс-службе БРК.