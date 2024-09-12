Работа над Налоговым кодексом продолжается

На повестке дня стоит воп­рос создания новой редакции Налогового кодекса. О том, как идет работа над этим кодифицированным докумен­том, мы попросили рассказать члена рабочей группы при Министерстве финансов РК Максима Барышева.

– Трудно переоценить значение Налогового кодекса для нашей экономики. Перед его разработчиками Президентом в Послании поставлено несколько задач. Насколько удается соблюсти в документе баланс интересов представителей госорганов и бизнеса?

– На мой взгляд, выстраивание открытого диалога является ключевым фактором для обеспечения баланса интересов и принятия оптимальных решений при разработке нового налогового законодательства. Сегодня мы как эксперты и представители бизнеса активно работаем над созданием по-настоя­щему нового Налогового кодекса.

К сожалению, пока учтены далеко не все наши замечания и предложения. Причем в новом проекте стало уже 822 статьи, а было 802. Однако мы видим начало поиска решений, есть движение навстречу со стороны разработчиков проекта этого важнейшего для страны документа, и это хороший знак.

Вместе с тем нам предстоит еще много работы для улучшения бизнес-условий в Казахстане. В конечном итоге мы все стремимся к единой цели – созданию сбалансированного и эффективного законодательства. Бизнес исполняет взятые на себя обязательства, но мы ожидаем и от государства создания благоприятных условий для его развития и обеспечения полной защиты частной собственности.

Как представители бизнес-сообщества мы будем вносить свои предложения, настаивать на внедрении доступных, понятных и предсказуемых налоговых норм, учитывающих интересы предпринимателей.

– Посредством каких механизмов можно оптимизировать налоговые режимы? В качестве положительного примера был приведен розничный налог. Но, кажется, и у него есть барьеры?

– Оптимизация налоговых режимов может быть достигнута благодаря нескольким ключевым механизмам. Во-первых, это упрощение налогового администрирования.

Данный процесс включает в себя, в частности, внедрение упрощенных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса, таких как патентная система или фиксированные налоговые ставки для микробизнеса и самозанятых.

Другим важным механизмом является упрощение налоговых режимов, а также объединение существующих семи зарплатных отчислений в единый платеж по сниженной ставке 20%. Считаем, следует оптимизировать налоговый учет и отчетность.

Упрощение форм отчетности для малого бизнеса поможет снизить административную нагрузку и повысить прозрачность.

Что касается розничного налога, то он действительно показал хорошие результаты за почти год своего действия. На данный момент на этот режим перешли около 40 тысяч предпринимателей, и, хотя потенциал еще не полностью раскрыт, уже видны значительные преимущества.

Во-первых, розничный налог оказался интересным для предпринимателей благодаря своей простоте и прозрачности. Он также помогает снизить дробление бизнеса, способствуя его объединению и улучшая администрирование. Кроме того, этот налог способствует выводу работников из «теневого» сектора.

Пределы налога соответствуют международным стандартам малого и среднего бизнеса, что делает его более понятным и приемлемым для бизнесменов. Также стоит отметить, что система зачетов и вычетов в рамках розничного налога ясна и легко воспринимаема.

В связи с этими положительными аспектами мы рекомендуем оставить режим розничного налога без изменений. Ожидается, что он может дополнительно принести около одного триллиона тенге в бюджет страны.

– Президент поставил конкретные задачи по цифровизации налогового администрирования. Готовы ли фискальные органы к такой кардинальной реформе?

– Перед Правительством пос­тавлены амбициозные задачи по цифровизации налогового администрирования, и на сегодня достигнут значительный прогресс в этой сфере.

Внедрены ключевые цифровые решения, такие как электронная подача налоговых деклараций, автоматизация расчета и уплаты налогов, а также развитие онлайн-сервисов, которые значительно упрощают процесс взаимодействия между налогоплательщиками и фискальными органами. В ближайшем будущем налоговые проверки должны будут проходить без участия человека, то есть проходить полностью в «цифровом» формате по открытым и понятным алгоритмам.

Для успешной реализации реформ важно продолжить работу по адаптации существующих систем, обеспечить поддержку бизнесу в переходный период и последовательно решать возникающие проблемы.

Хотя Казахстан делает уверенные шаги к полной цифровизации налогового администрирования, дальнейший успех будет зависеть от способности фискальных органов эффективно справляться с вызовами и обеспечивать бесперебойную работу новых цифровых платформ.

В целом, на мой взгляд, фискальными органами уже проделана значительная работа по подготовке инфраструктуры. Однако, как и в любой крупной реформе, есть вызовы, связанные с внедрением новых технологий и процессов. Эти вызовы подразумевают необходимость преодоления проблем с кибербезопасностью, интеграцией с другими государственными системами, обучением персонала и оперативным решением возникающих вопросов.