Работа над ошибками

Взять, к примеру, борьбу с проявлениями экстремизма и терроризма, зачастую переплетенными с деструктивными религиозными течениями. В начале 90-х годов прошлого столетия такие явления были редкостью, процветало атеистическое воспитание, да и не было в республике такого числа «борцов» за души людские. Немногочисленные культовые заведения исповедовали традиционные, укоренившиеся веками направления религии, без радикальной направленности. Но с годами все изменилось, и проблема разрос­лась, стала одной из основных угроз для национальной безопас­ности страны.

Со всех сторон света в гостеприимно распахнутые двери республики хлынули проповедники, пытающиеся навязать нашему обществу свое мировоззрение, прикрываясь заявленной свободой вероисповедания. Но главное – все их проповеди и воздействие на души были небезуспешны. Данная ситуация послужила толчком для активизации работы государственных структур и общественных организаций по пресечению противоправной деятельности.

По инициативе Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова, совместно с департаментом по противодействию экстремизму МВД РК прошла международная научно-прак­тическая онлайн-конференция «Проблемы противодействия актам терроризма: отечественный и зарубежный опыт», в которой участвовали эксперты из ряда стран Центральной Азии и России, представители международных организаций, профессора и преподаватели вузов республики.

Статус международной конференция получила не ради крас­ного слова: проблема противодействия террористическим и экстремистским проявлениям давно стала интернациональной, и решить ее в отдельно взятом районе, области или стране, без согласованных действий с заинтересованными в искоренении зла государствами, нет возможности. Религия, как известно, не имеет границ, и вместе с ее радикальными почитателями бациллы экстремизма ищут благодатную почву в разных странах.

Как констатировали эксперты, в последние десятилетия мир столкнулся с новой волной терроризма и экстремизма, уже с религиозным и политическим окрасом. Отметившиеся своей жестокостью группировки «Аль-Каида», «Исламское государство» или неонацистские движения использовали современные технологии для пропаганды, вербовки новых членов и координации атак на мирное население в разных частях света. Оставили свой след последователи радикализма и в Казахстане. В ответ на это наше государство обозначило свои векторы развития, делая упор на светское воспитание со школьной скамьи.

Выступая в начале октября на Республиканском съезде педагогов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Принцип светскости должен строго соблюдаться во всех сферах, в том чис­ле и в образовательной. Нужно всегда помнить, что школа – это, прежде всего, образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное, воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям».

Выступающие на конференции эксперты в области права, образования, политологии и психологии уделили большое внимание вопросам истории терроризма и экстремизма. По их мнению, так можно лучше понять природу радикальных проявлений, мотивы участников и методы, которыми они пользуются, чтобы достичь своих целей.

Особое место в формировании мировоззрения общества спикеры отвели процессам глобализации. Этот термин стал активно употребляться с 2013–2014 годов. Кто-то ждал глобализацию как манну небесную. Но вот она пришла, и что мы увидели?

Кроме положительных моментов высветились и отрицательные, к которым в республике оказались не готовы. В Законе «О национальной безопасности Республики Казахстан» упоминаются шесть видов национальной безопасности: общественная, военная, политическая, экономическая, информационная, экологическая. В условиях глобализации актуальной темой стала информационная безопасность, потому что на общество со всех сторон совершаются информационные атаки. Инфопотоки не имеют границ. Изолироваться от внешнего мира невозможно.

В связи с глобализацией повсеместно появляются новые риски и вызовы. Стали доступнее информационные потоки радикальной направленности, и неподготовленное общество может заразиться экстремистскими идеями, в том числе религиозными. А экстремизм находится в шаге от терроризма... Также надо иметь в виду, что помимо религиозного экстремизма бывает политический и национальный. Политик, который думает только о своих амбициях, а не о благе народа и Отечества, может использовать политических, национальных и религиозных экстремистов ради достижения своих целей. Экстремизм ставит под угрозу межконфессиональное и межэтническое согласие. А еще он может выражаться в сепаратистских идеях, что уже является угрозой для целостности государства.

В ходе конференции экспертами было отмечено, что во время прошлогодней январской трагедии события не усугубились этническим и родовым факторами – общество у нас в этом плане имеет иммунитет и сплоченность. При этом в последнее время совершаются нападки на нашу светскость, отдельные адепты требуют разрешить ученицам носить хиджаб в стенах школ, объявляют домбру «харамом» и так далее. В республике есть представители НПО и зарубежных фондов, которые ежегодно получают миллионные гранты на профилактику религиозного экстремизма и терроризма, однако ощутимых эффектов от их деятельности нет.

Некоторые участники встречи призвали принять меры к отдельным религиозным течениям, которые, на взгляд экспертов, подрывают стабильность в обществе. Так они считают, что салафизм надо запрещать в судебном порядке на территории РК. Кто «подогревает» представителей данного течения? Откуда берутся деструктивные призывы? Откуда у них деньги?..

Эксперты также отмечали, что террористы и экстремисты все чаще обращают внимание на подростков и молодежь как на легкодоступный для вербовки объект. Чтобы привлечь новых членов в свои ряды, они опираются на ряд психологических особенностей.

Так, в юношеском возрасте еще не сформированы навыки анализа происходящего вокруг, чувство ответственности за близких и свой народ. Поэтому в молодежной среде привитие навыков критического мышления должно стать первостепенным, надо учить анализировать, оценивать и интерпретировать информацию. Именно молодые люди часто сталкиваются в Интернете с ее большими объемами, в том числе и с экстремистским контентом. Молодежь должна учиться различать надежные и ненадежные источники, а также понимать, какие интересы могут стоять за той или иной информацией. Не менее важно, чтобы у молодых была возможность консультироваться с психологами по любым вопросам.

Участники конференции говорили о важности понимания сути религиозных учений, их ценностных ориентиров. В этом контексте теологи и другие специалисты должны предоставлять авторитетное толкование религиозных доктрин в противовес искаженным интерпретациям, распространяемым экстремистами. Школы и университеты играют критически важную роль в предоставлении объективной и всесторонней информации о религиях. Когда учащиеся обладают глубокими знаниями о различных религиозных традициях, они менее подвержены манипуляциям и искажениям.

В ходе конференции была упомянута и операция спецслужб Казахстана «Жусан», которая хорошо описана в книге Ерлана Карина «Операция «Жусан». Кого и почему вернули из Сирии?». Напомним, что в январе – июне 2019 года спецслужбами Казахстана была осуществлена одна из самых сложных и масштабных спецопераций, итогом которой стало возвращение в Казахстан более 400 детей и 100 женщин из Сирии. Впоследствии ООН и другие международные организации дали высокую оценку данной гуманитарной операции. Кем были эти женщины и дети? Как они оказались в Сирии? Зачем надо было их возвращать на Родину? В книге не только даны ответы на эти и другие вопросы, но и проведен обстоятельный анализ проблемы радикализма в современном мире.