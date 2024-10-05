Работа по обеспечению безопасности в странах СНГ будет продолжена

СОРБ является органом Совета глав государств СНГ по вопросам, входящим в компетенцию спецслужб стран Сод­ружества. Председательство в совете, по согласованному решению членов СОРБ, осуществляет директор ФСБ России.

На 55-е заседание СОРБ, прошедшее в столице Казахстана, прибыли делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета и Антитеррористического цент­ра СНГ.

В ходе открытой части СОРБ были рассмотрены результаты взаимодействия за прошедший период. Участники встречи обсудили актуальные и важные вопросы сотрудничества спецслужб по противодействию угрозам в сфере международного терроризма, нелегальной миграции, транснациональной преступности, киберпреступности, а также наркобизнеса.

По итогам заседания главы специальных ведомств пришли к единому мнению о необходимости расширения форм и направлений сотрудничества, а также об укреплении взаимодействия в работе по обеспечению безопасности государств СНГ.

Напомним, Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ был создан 28 марта 1997 года решением Совета глав государств СНГ. Его основная миссия заключается во взаимодействии и координации действий спецслужб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера, а также в других согласованных сферах деятельности.