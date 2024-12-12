Работа по возврату активов будет продолжена

В июле прошлого года Глава государства подписал Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Эта работа была возложена на Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК. Была принята необходимая законодательная база и открыт Специальный государственный фонд. Однако, прежде чем средства попадут на его счет, активы необходимо реализовать. Этим занимается ТОО «Компания по управлению возвращенными активами». Мы беседуем с ее генеральным директором Куанышбеком Мукашем.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о задачах и функ­циях, возложенных на вашу организацию.

– «Компания по управлению возвращенными активами» создана со стопроцентным участием государства. Одна из основных задач – принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов, а также обеспечение их сохранности и реализация в соответствии с законом.

В управление компании поступают активы различных категорий. Чаще всего это недвижимость, как коммерческая, так и жилая, а также земельные участки. Однако встречаются среди активов и ценные бумаги, корпоративные права и иное имущество, включая транспортные средства и даже предметы искусства. Мы работаем с активами как на территории Казахстана, так и за рубежом, и последнее требует гибкого подхода с соблюдением различных законодательных норм при их оценке и реализации.

Наша деятельность курируется Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов. Это определено постановлением Правительства, согласно которому права владения и пользования государственной долей участия в уставном капитале компании переданы данному комитету. Все наши решения и действия находятся под его контролем, и мы, в свою очередь, регулярно отчитываемся по ключевым показателям и результатам нашей деятельности.

– На какую сумму удалось реа­лизовать активов за это время?

– Активы, находящиеся в Казахстане, реализуются на портале Реестра государственного имущества E-Qazyna. А вот реализация активов, расположенных за границей, осуществляется в рамках законодательства страны их нахождения. На 9 декабря компания реализовала активов на сумму 12,6 миллиарда тенге, а также получила 464,2 миллио­на тенге в виде дивидендов от управления активами.

– Как именно происходит этот процесс?

– Для каждого актива принимается индивидуальное решение на основе его характеристик, рыночных исследований и экономической целесообразности. Основной способ продажи – это организация электронных торгов на портале E-Qazyna. При этом торги могут проходить в форме аукциона, включая электронные. Также предусмотрены и другие методы, не противоречащие законодательству страны нахождения актива.

Если актив не удается продать сразу, компания применяет альтернативные методы – это может быть аренда, доверительное или самостоятельное управление. Например, сейчас мы управляем гостиничным комплексом «Думан» в Астане, а также долями в компаниях ТОО «Жаркент Су» и ТОО «Тулпар».

При аренде до момента продажи эти активы приносят регулярный доход. А если, скажем, активы передаются в доверительное управление профессиональным менеджерам, то основной задачей становится сохранить и по возможности увеличить их стоимость, а также повысить их привлекательность для будущих покупателей. Что касается стратегических или социально значимых активов, предусмотрена их передача в государственную собственность для использования в государственных интересах.

– Куда направляются вырученные средства?

– Это один из самых важных этапов процесса, связанного с возвратом активов. Все средства от продажи возвращенных активов перечисляются в Специальный государственный фонд, предназначенный для поддержки социальных и экономических проектов в Казахстане. С 29 июля по 9 декабря компания направила туда средства от реализации и управления активами на сумму 13,017 миллиарда тенге.

Под социальными имеются в виду проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки социально уязвимых групп: лиц с инвалидностью, детей-сирот, сельской молодежи, безработных. Также это проекты в области коммунальной и социальной инфраструктуры для моногородов и сельских населенных пунктов. Этот перечень утверждается Правительством.

– По каким критериям отбираются проекты?

– В первую очередь они должны соответствовать документам государственного планирования, связанным с исполнением поручений Главы государства. В числе приоритетных направлений инвестиционной политики – диверсификация экономики, инфраструктурное развитие, модернизация социальной сферы. Важно соблюдать регламент на соответствие технически несложным или типовым проектам, вести учет региональных стандартов для населенных пунктов, исключить дублирование финансирования, а также брать во внимание те проекты, которые инициированы общественнос­тью или освещались в СМИ и социальных сетях. Еще один важный пункт – средства фонда не используются для текущих расходов госорганов, бюджетных кредитов и проектов квазигосударственного сектора.

– Какие меры принимаются для повышения прозрачности и законности при управлении возвращенными активами?

– В приказ заместителя Премь­ер-министра – министра финансов от 5 октября 2023 года были внесены изменения, направленные на оптимизацию управления активами, минимизацию рисков и увеличение поступлений в Специальный государственный фонд. В соответствии с новыми правилами управляющая компания при проведении аукциона не может использовать понижение установленной цены, так называемый голландский метод продаж, что позволяет не допускать продажу возвращенных активов по заниженной цене.

У нас есть возможность соз­давать дочерние организации с правом взноса и (или) пополнения вклада в виде имущества возвращенных активов с целью дальнейшей реализации этой доли их участникам. Проще говоря, мы можем привлекать инвесторов с капиталом, опытом и стратегией, которые помогут вывести предприятие на прибыль. Данная мера позволяет эффективно и качественно управлять активами, обеспечивая получение дивидендов от управления, а также возврат полной стоимости активов, вложенных в долю учас­тия дочерней компании. Такой подход способствует увеличению поступлений в фонд, что является нашей приоритетной задачей. Новые правила позволяют также более эффективно реализовывать активы за пределами республики, за счет оптимизации налоговых издержек и сокращения сроков реализации актива.

Мы придерживаемся принципа открытости. На нашем сайте и официальной странице в Facebook публикуются активы и информация о деятельности компании. Регулярно взаимодействуем с журналистами, практически каждую неделю предоставляем комментарии и разъяснения по интересующим их вопросам, чтобы обеспечить максимальную прозрачность нашей работы. Мы регулярно отчитываемся перед Попечительским советом, включающим депутатов и общест­венных деятелей, а также перед Премьер-министром, генеральным прокурором и министром финансов, которые держат на особом контроле работу по реализации возвращенных активов.

– Что Вы можете сказать насчет международного сотрудничества?

– Мы стараемся принимать участие в различных международных мероприятиях, непосредственно связанных с нашей деятельностью. К примеру, стали участниками международной конференции «Гражданская конфискация как ключевой механизм возврата активов: перс­пективы применения и мировой опыт», организованной Генеральной прокуратурой РК при поддержке Офиса программ ОБСЕ. Подобного рода мероприя­тия предоставляют уникальную возможность узнавать о передовых методах и подходах, которые практикуются в других странах, обмениваться опытом с международными экспертами.

Одним из значимых шагов в этом направлении стало получение статуса наблюдателя в международной сети BAMIN (Balkan Asset Management Interagency Network), которая является платформой для специалистов из разных стран, совместно работающих над поиском решений для эффективного управления и возврата активов. Казахстан был принят в сеть в мае 2024 года на заседании Руководящего комитета BAMIN в Македонии.

В апреле наша компания официально присоединилась к Международному форуму публичных компаний по управлению активами (IPAF) в качестве ассоциированного члена. Другим вектором международного сотрудничества стало взаимодействие со Всемирным банком, зарекомендовавшим себя как ключевой игрок в вопросах возврата и управления незаконно приобретенными активами. В ходе выстраивания деловых контактов мы пришли к выводу, что наши активы могут быть вполне привлекательными для иностранных инвесторов, и сейчас рассматриваем инструменты их реализации, в том числе через создание инвестиционных фондов недвижимости на различных площадках.

– Планируются ли еще нововведения, улучшающие работу компании?

– В ближайшие годы «Компания по управлению возвращенными активами» планирует активно развивать свою деятельность в нескольких ключевых направлениях, связанных с повышением эффективности управления активами и укреп­лением финансовых результатов. Первый приоритет – оптимизация процессов реализации активов. Мы стремимся ускорить их передачу в частные руки через прозрачные и конкурентные процедуры торгов. Это позволит не только увеличить объемы поступлений в Специальный государственный фонд, но и повысит эффективность использования возвращенных активов для нужд экономики.

Мы планируем усилить работу по управлению активами, находящимися за пределами Казахстана, что позволит увеличить объемы поступлений от их реализации и снизить риски, связанные с их долгосрочным хранением. В перспективе компания нацелена на значительное повышение своего вклада в экономическое развитие страны через эффективное управление возвращенными активами, максимальную их реализацию и поддержку проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата в Казахстане.

Прогнозировать объем поступ­лений от реализации и управления активами сложно. Средства будут направляться по мере продажи активов. Процесс реализации зависит от множества факторов, включая рыночные условия и детали сделок, поэтому сроки и суммы поступлений могут варьироваться.