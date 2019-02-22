​Работа приедет сама

Сания Кучаева

Желающие могут проконсультироваться со специалистом, узнать о том, как устроиться на работу, где и какие сотрудники требуются, а также получить информацию о бесплатных курсах переобучения.

– Автомобиль будет работать по графику, который планируется размещать в социальных сетях, в аккаунтах городского центра занятости. Аналогичные мобильные пункты в ближайшее время появятся во всех городах и районах облас­ти, – рассказывает руководитель отдела управления координации занятости и социальных проблем Мухтар Толей.

Вот передвижной пункт делает остановку в центре Караганды – в оживленном 45-м квартале. Здесь всего за полдня специалисты цент­ра занятости успевают обслужить 80 человек. В итоге 15 граждан получают направления на постоянное трудоустройство, 10 записываются на профессиональное обучение.

– Кроме того, больше 30 человек получили полную консультацию и изъявили желание в дальнейшем участвовать в государственных программах, – отмечает заместитель директора Центра занятости населения акимата Караганды Мереке Мамраева.

Во второй половине дня мобильный пункт трудоустройства отправляется к рынку «Шығыс». Также консультанты планируют включить в график передвижения самые отдаленные районы города.

Карагандинцы считают, что организация таких пунктов – очень хорошая идея.

– Увидев пункт трудоустройства, решила подойти, чтобы узнать насчет работы. Давно ищу для себя дополнительный заработок. Мне здесь все разъяснили, посоветовали. Считаю, такие пункты очень полезны. Вряд ли я пошла бы в центр занятости. А теперь получила и направление, и все контакты работодателя, – говорит Валерия Гудина.

26-летняя Айгерим ищет работу по специальности, но до сих пор найти такую ей не удавалось. Для того чтобы работать бухгалтером, не хватает профессионального опыта. Ей тоже помогли специалисты мобильного пункта.

– Мне предложили несколько вакансий, дали направления на трудоустройство. Схожу в эти организации и пройду собеседование. Может, повезет, и я получу работу. Если нет, то пойду на курсы переобучения, – замечает Айгерим Алтаева.

По данным центра занятости, в Караганде сейчас 1 800 свободных вакансий. Еще имеется 500 временных рабочих мест. Это молодежная практика, социальные рабочие мес­та, общественные работы.

Напомним, что с начала года в Карагандинской области стали работать пункты трудоустройства, расположенные на рынках и вокзалах. Они действуют по принципу «одного окна». Здесь можно получить направление на трудоустройство, профессиональное обучение, консультацию по получению микрокредитов для открытия и развития собственного дела. Только за последний месяц в них обратились более 1 000 человек. 

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