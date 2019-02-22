Работа приедет сама 22 февраля 2019 г. 9:24 Сания Кучаева Желающие могут проконсультироваться со специалистом, узнать о том, как устроиться на работу, где и какие сотрудники требуются, а также получить информацию о бесплатных курсах переобучения.– Автомобиль будет работать по графику, который планируется размещать в социальных сетях, в аккаунтах городского центра занятости. Аналогичные мобильные пункты в ближайшее время появятся во всех городах и районах области, – рассказывает руководитель отдела управления координации занятости и социальных проблем Мухтар Толей.Вот передвижной пункт делает остановку в центре Караганды – в оживленном 45-м квартале. Здесь всего за полдня специалисты центра занятости успевают обслужить 80 человек. В итоге 15 граждан получают направления на постоянное трудоустройство, 10 записываются на профессиональное обучение.– Кроме того, больше 30 человек получили полную консультацию и изъявили желание в дальнейшем участвовать в государственных программах, – отмечает заместитель директора Центра занятости населения акимата Караганды Мереке Мамраева.Во второй половине дня мобильный пункт трудоустройства отправляется к рынку «Шығыс». Также консультанты планируют включить в график передвижения самые отдаленные районы города. Карагандинцы считают, что организация таких пунктов – очень хорошая идея. – Увидев пункт трудоустройства, решила подойти, чтобы узнать насчет работы. Давно ищу для себя дополнительный заработок. Мне здесь все разъяснили, посоветовали. Считаю, такие пункты очень полезны. Вряд ли я пошла бы в центр занятости. А теперь получила и направление, и все контакты работодателя, – говорит Валерия Гудина.26-летняя Айгерим ищет работу по специальности, но до сих пор найти такую ей не удавалось. Для того чтобы работать бухгалтером, не хватает профессионального опыта. Ей тоже помогли специалисты мобильного пункта.– Мне предложили несколько вакансий, дали направления на трудоустройство. Схожу в эти организации и пройду собеседование. Может, повезет, и я получу работу. Если нет, то пойду на курсы переобучения, – замечает Айгерим Алтаева.По данным центра занятости, в Караганде сейчас 1 800 свободных вакансий. Еще имеется 500 временных рабочих мест. Это молодежная практика, социальные рабочие места, общественные работы. Напомним, что с начала года в Карагандинской области стали работать пункты трудоустройства, расположенные на рынках и вокзалах. Они действуют по принципу «одного окна». Здесь можно получить направление на трудоустройство, профессиональное обучение, консультацию по получению микрокредитов для открытия и развития собственного дела. Только за последний месяц в них обратились более 1 000 человек.