Распоряжение Президента Республики Казахстан

1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

присудить премии Президента Республики Казахстан

в области средств массовой информации:

Бахтигарееву Руслану Фанилевичу – главному редактору сетевого издания «Time.kz» за активную дея­тельность по распространению информации в интернет-пространстве;

Баядилову Байкалу Кайрлиновичу – собственному корреспонденту газеты «Egemen Qazaqstan» в Акмолинской области за вклад в развитие отечественной журналистики;

Ибраеву Алибеку Абдубакировичу – фотокоррес­понденту информационного агентства «NewTimes.kz» за вклад в развитие фотожурналистики;

Мусакулову Кайрату Жанатовичу – заместителю директора дирекции информационно-аналитических программ телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие телевизионной журналистики в Казахстане;

вручить гранты Президента Республики Казахстан

в области средств массовой информации:

Адаю Олжасу – старшему корреспонденту информационного агентства «Baq.kz» за вклад в освещение политических, экономических и социальных реформ в стране;

Айтжановой Ботагоз Бейсенбаевне – редактору службы информационно-аналитических программ агентства «Хабар» за вклад в реализацию государственной информационной политики;

Байдалы Жазире Жомартовне – контентмейкеру, автору проектов по развитию креативной индустрии за вклад в популяризацию историко-культурного наследия и туристического потенциала Казахстана;

Елисеевой Екатерине Алексеевне – корреспонденту информационного агентства «Zakon.kz» за вклад во всестороннее освещение масштабных реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана на основе принципа «Закон и Порядок»;

объявить Благодарность Президента Республики

Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу телеканала «Астана» – за вклад в развитие отечественного телевидения;

творческому коллективу газеты «Вечерний

Алматы» – за вклад в комплексное освещение социально-экономического развития страны и региона;

творческому коллективу газеты «Жас Алаш» – за вклад в развитие отечественных печатных изданий;

творческому коллективу информационного портала «Abai.kz» – за вклад в освещение общественно-политической жизни страны.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 24 июня 2026 года

№ 304