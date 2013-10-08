Общеизвестно, что Турция была не только первой страной, которая признала независимость Казахстана, но и первой, кто стал оказывать непосредственную помощь в подъеме нашей экономики, открыто делясь своим опытом и инвестициями. Сегодня Турция входит в первую десятку наших основных торговых партнеров. Об этом сообщил председатель комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК Ерлан Хаиров, выступая на прошедшем в Астане казахстанско-турецком бизнес-форуме «Астана – Стамбул. Расширяя границы сотрудничества».

– По итогам 2012 года Турция вошла в десятку основных торговых партнеров, обогнав такие страны, как Германия, США, Япония и Корея, – сказал Е. Хаиров.

Действительно, турецкий бизнес активно присутствует в нашей республике. Бесспорен тот факт, что новая столица Казахстана возводилась при непосредственном участии ведущих строительных компаний этой страны.

– Объем инвестиций в экономику Казахстана из Турции сегодня составляет около двух миллиардов долларов, а объем инвестиций из Казахстана в Турцию – около 500 миллионов долларов. Но думаю, что после недавно принятого в Турции закона, разрешающего вложение инвестиций в недвижимость, поток казахстанских денег значительно расширится, – добавил Хаиров.

Одним из конкретных примеров работы казахстанских инвесторов в Турции является деятельность TRG Petrol Ticaret Rompetrol group (дочерняя компания Rompetrol Group, которая, в свою очередь, является зарубежным подразделением АО «НК «КазМунайГаз»).

Выступая на бизнес-форуме, генеральный директор TRG Petrol Ticaret Rompetrol group Талгат Чиникеев сообщил, что у них есть планы по вхождению на турецкий рынок продажи нефтепродуктов через покупку одной из местных компаний-дистрибьюторов.

– Сейчас мы просматриваем все компании, которые присутствуют на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Турции. Фокусируемся на тех, которые имеют не менее 200 АЗС в этой стране, – сказал Т. Чиникеев.

По его словам, после того как будет принято решение, начнется процесс переговоров и покупки компании.

– Для нас это будет означать вхождение на очень перспективный для нас рынок Турции розничной продажи нефтепродуктами. Ведь НПЗ «Петромидия», который сегодня в 100% собственности Казахстана, расположен на Черном море в Румынии, и нам нужны новые рынки сбыта нашей продукции. А Турция выгодна для нас с географической точки зрения, так как она рядом, а это значит, что транспортные расходы будут незначительны, – сказал Т. Чиникеев.

Кроме этого, Турция привлекательна для казахстанской компании из-за высоких темпов роста потребления ГСМ. Так, прогноз среднегодового роста потребления нефтепродуктов в Турции составляет около 4%, а к 2025 году внутреннее потребление в этой стране прогнозируется на уровне 50 млн. тонн. В то время как сегодня внутреннее потребление в Турции составляет 19,6 млн. тонн нефтепродуктов в год, еще 5,9 млн. тонн турецкие производители экспортируют на другие рынки.

Но, несмотря на активное развитие казахстанско-турецкого сотрудничества, сторонам есть к чему стремиться. По официальным данным, объем товаро­оборота по итогам прошлого года между нашими странами достиг отметки в 4 млрд. долларов. Однако, как известно, главы обоих государств поставили новую задачу перед правительствами – поднять этот показатель почти в два с половиной раза, то есть до 10 млрд. долларов.

Именно поэтому разговор в рамках прошедшего бизнес-форума был конкретным: какие условия необходимо создать, и какие барьеры устранить, чтобы в кратчайшие сроки достичь указанной планки. Председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК Ерлан Хаиров призвал турецких бизнесменов не только вывозить из Казахстана сырье, а строить здесь новые производства.

– Основная статья экспорта из Казахстана – это сырье. Я предлагаю турецким компаниям перерабатывать его здесь, строить перерабатывающие предприятия. Продукция будет востребована, тем более что с созданием Таможенного союза перед вами открывается большой рынок с населением 180 миллионов человек, – отметил Е. Хаи­ров.

Тем временем президент, член совета директоров одной из крупнейших турецких компаний Turkuaz Зеки Пилге, в интервью нашему изданию сообщил, что несовершенство некоторых банковских законов мешает турецкому бизнесу заняться строительством предприятий в Казахстане.

– В частности, были некоторые сложности с получением кредитов турецкими компаниями в Казахстане из-за внутренних банковских правил и требований. Однако в рамках форума эти барьеры, похоже, частично решились за счет объединения усилий турецких банков с российским Сбербанком, – сказал З. Пилге.

Как выяснилось, один из крупнейших банков Турции – DenizBank – присоединился к Сбербанку России. Такое слияние благодаря прочным позициям российского Сбербанка в Казахстане серьезно облегчит ведение бизнеса здесь турецким бизнесменам.

Выступая на форуме в Астане, зампредправления Сбербанка Сергей Горьков заявил, что такая синергия будет лишь способствовать расширению возможностей для сотрудничества бизнесменов не только трех стран – России, Казахстана и Турции, но и других, где есть филиалы Сбербанка России. И в доказательство сказанному после панельной сессии форума было подписано четыре меморандума о сотрудничестве. Первый – о сотрудничестве между дочерним банком АО «Сбербанк», DenizBank и TRG Petrol Ticaret Rompetrol group. Меморандум предусматривает поддержку Rompetrol group по вхождению ее на рынок Турции.

Также были подписаны меморандумы между ДБ АО «Сбербанк» и Ассоциацией «КАТИАД», между ДБ АО «Сбербанк» и группой компаний Tukuaz, между ДБ АО «Сбербанк» и DenizBank.

Кульпаш КОНЫРОВА