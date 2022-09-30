Современная ТЭЦ может появиться в Семее

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай поручил расмотреть вопрос о строительства современной ТЭЦ в городе Семее, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Президент РК констатировал, что инфраструктура города Семея крайне изношена. Летом нет горячей воды, а зимой дома не отапливаются. Вредные выбросы ТЭЦ сильно загрязняют воздух в городе.

"Пора наконец решить эти проблемы. Поэтому поручаю Правительству совместно с акиматом рассмотреть вопрос о строительстве современной ТЭЦ в Семее и модернизации инфраструктуры. Данный проект, безусловно, окажет положительное влияние на качество жизни людей и на экологическое состояние региона", – уверен Токаев.