Рассылку о бесплатной раздаче угощений детям 1 июня опроверг акимат Алматы

В акимате Алматы опровергли рассылку в соцсетях о том, что 1 июня в честь Дня защиты детей для детей якобы будет организована раздача еды и напитков, сообщает Kazpravda.kz

"В социальных сетях и в мессенджерах распространяют недостоверную информацию! Аудиосообщение, предоставленное женским голосом, распространяет фейковую информацию о выделении денег акиматом на организацию бесплатной раздачи еды, напитков, сладостей и развлекательных услуг для детей в местах проведения мероприятий по случаю Дня защиты детей завтра, 1 июня", - говорится в заявлении городской администрации.

В пресс-службе отметили, что утвержденный список мероприятий для детей на 1 июня доступен на официальном сайте акимата Алматы и разослан СМИ.

"О бесплатной раздаче еды, напитков и прочих услуг речи не идет", - подчеркнули в акимате.