Рассылку о дополнительных выплатах льготной категории населения распространяют в Казнете

В ЕНПФ призвали граждан остерегаться ложных сообщений в новостных агрегаторах и руководствоваться только достоверной информацией из официальных источников.

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Информация, распространяемая одним из зарубежных агрегаторов новостей со ссылкой на ЕНПФ, о том, что с 1 июня в Казахстане вводятся дополнительные ежемесячные выплаты определенной (льготной) категории населения, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Единый накопительный пенсионный фонд", передает Kazpravda.kz.

"Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются ежемесячно по установленному графику в соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат из ЕНПФ, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042. Также предусмотрена возможность получения выплат по графику из ЕНПФ до достижения общеустановленного пенсионного возраста в связи с установлением бессрочной инвалидности первой и/или второй группы", - проинформировали в фонде.

В пресс-службе отметили, что указанная методика предусматривает ежегодное увеличение размера ежемесячной пенсии из ЕНПФ за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%.

Контролировать пенсионные накопления на индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ можно в личном кабинете на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) или в мобильном приложении ЕНПФ, а также на сайте электронного правительства (www.egov.kz), добавили в организации.