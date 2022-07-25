Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ

В социальных сетях распространяют документ о том, что с 1 сентября движение всех поездов приостанавливается в связи с коронавирусом. Информацию прокомментировали в АО «НК «Казақстан темір жолы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В пресс-службе КТЖ опровергли рассылку о приостановлении движения поездов с 1 сентября из-за COVID-19.

«В связи изменением графика курсирования поездов временно была приостановлена продажа билетов. При этом на все указанные поезда продажа билетов поэтапно возобновляется», – сообщили в пресс-службе нацкомпании.