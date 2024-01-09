Казахстан установил рекорд по экспорту зерна в Китай

Общие поставки составили 2,2 млн т.

"Не стоит упускать из вида, что новость сама по себе – ожидаемая. В 2023 году отменили карантинные ограничения, по причине которых ранее возможность экспорта зерна в Китай отсутствовала. С другой стороны, Россия продолжила вытеснять Казахстан с рынков Афганистана и Кыргызстана, являющихся для него традиционными. Вдобавок падали поставки в Иран, которому было сложно проводить расчеты из-за санкций. То есть, по сути, наращивание экспорта зерна в Китай – это попытка компенсировать сокращение поставок по другим важным направлениям", - пишут аналитики.

Онпи приводят данные БНС АСПиР РК, согласно которым в январе-октябре экспорт пшеницы в Китай составил 475,2 тыс. т.

"Рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – ошеломительный, в 24 раза. Тогда как объемы, отправленные в Иран, снизились в 8 раз, до 68,4 тыс. т, в Афганистан - на 15%, до 379,1 тыс. тонн, в Кыргызстан – на 10%, до 3,3 тыс. тонн. Однако, несмотря на снижение поставок на значимые рынки сбыта, в целом поставки пшеницы за рубеж выросли – 6,2 млн т против 4,8 млн т. И основная заслуга в этом принадлежит не Китаю, а Узбекистану. Страна в одиночку обеспечила половину общих объемов (3 млн т) и почти 60% общего прироста (804,3 тыс. т)", - говорится в публикации.