​Разговор о важном

А первые встречи спикера Мажилиса с жителями региона начались на родине великого Абая, 175-летие которого отмечается в нашей стране в нынешнем году. В Семее Нурлан Нигматулин побывал в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике-музее «Жидебай-бөрілі». Отметив, что наследие великого Абая – это дос­тояние народа Казахстана, председатель Мажилиса подчеркнул вклад основоположника казахской письменной литературы в духовное развитие казахстанского общества. Нурлан Нигматулин напомнил о том большом внимании, которое уделяют Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев популяризации среди ­казахстанцев трудов Абая.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на важности задач, которые поставил Президент Казахстана в своей статье «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан», по сохранению творчества Абая и социально-экономическому развитию Семея. По мнению Нурлана Нигматулина, их выполнение позволит не только на высоком уровне отметить 175-летие известного всему миру просветителя, поэта и общественного деятеля, но и будет способствовать приумножению историко-культурного наследия страны. Отдельное внимание председатель Мажилиса уделил сферам здравоохранения и образования. Проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», который сейчас находится в работе Мажилиса, стал главной темой встречи Нурлана Нигматулина с общественностью Восточно-­Казахстанской области, на которую пришли не только медики, но и руководители школ, детских садов, психологи, представители НПО. Обсуждение актуальных вопросов кодекса состоялось в больнице скорой медицинской помощи Семея.

Как отметил Нурлан Нигматулин, новый вариант кодекса должен оказать существенное влияние на повышение доступности и качества медицинских услуг в стране. Законопроект предусматривает много нововве­дений в части профилактики заболеваний, определения уровня оказания доврачебной и врачебной помощи, а также новые подходы к трансплантологии. При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что правительственный вариант, поступивший в палату, внимательно и всесторонне рассматривается всеми комитетами Мажилиса, а также обсуждается на различных площадках в ходе выезда депутатов в регионы. Основная работа, конечно, ведется в рамках рабочей группы, в которую вошли депутаты Мажилиса, представители госорганов, НПО, эксперты и медицинские работники.

Предметный разговор состоялся по вопросам трансплантологии, искусственного поддержания жизни, профилактических прививок, скрининговых исследований, проведения профилактических медицинских осмотров детей. Отметив, что некоторые позиции законопроекта дискуссионны, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что все предложения по ним будут самым внимательным образом проанализированы и обсуждены. По мнению председателя Мажилиса, это позволит в итоге получить качественный, всесторонне проработанный и, самое главное, работающий закон. А в центре занятости Усть-Каменогорска Нурлан Нигматулин побеседовал с многодетными матерями и сотрудниками госучреждения. Речь шла о новом формате АСП, а также о возникающих при ее назначении и выплате вопросах.

В Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева речь шла уже о поддержке молодого поколения страны. На встрече со студентами и преподавателями, а также представителями волонтерского движения области спикер Мажилиса поделился мнением, что Год волонтера, объявленный Главой нашего государства, станет временем новых инициатив. Особое внимание участники встречи ­уделили выполнению приоритетов Стратегии Елбасы Нурсултана­ Назарбаева и программ Главы государства Касым-Жомарта ­Токаева, а также необходимой для этого законотворческой работе Мажилиса. Отметив, что сегодня Восточный Казахстан – крупнейший промышленный регион страны, который демонстрирует высокую динамику развития, председатель Мажилиса в связи с этим подчеркнул важную роль молодежи и учебных заведений области. Говоря о мерах поддерж­ки, которые сегодня оказываются молодежи по инициативе руководства страны, Нурлан Нигматулин напомнил о повышении на 25% стипендий студентам колледжей, бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Кроме того, в стране создана широкая платформа социальных лифтов. Говоря о волонтерском движении, спикер Мажилиса напомнил о таких инициативах Главы государства, как проекты «Сабақтастық», «Таза әлем», «Қамқор» и т. д. Речь шла и о законодательной поддержке волонтерской деятельности. С 2017 года в стране действует специальный Закон «О волонтерской деятельности». Нурлан Нигматулин поделился планами депутатов на предстоящий период. Сейчас в портфеле Мажилиса находится 41 законопроект. Предстоит рассмотреть новые редакции Экологического кодекса, Кодекса о здоровье. Изменения ждут Гражданский кодекс. Предстоит рассмотреть совершенно новый документ – Административный процедурно-процессуальный кодекс.

– Встречи в Восточно-Казах­станской области показали, что жители региона настроены на активное участие в реализации стратегических программ Елбасы­ Нурсултана Назарбаева­ и Главы нашего государства Касым-­Жомарта Токаева. Здесь мы обсудили вопросы социальной поддержки населения, в том чис­ле касающиеся педагогов, многодетных семей, волонтерского движения. Особое внимание уделили проектам Кодекса о здоровье, Экологического кодекса, которые сейчас находятся в работе Мажилиса. Все проблемные вопросы будут взяты на депутатский контроль, а высказанные предложения и пожелания учтены в нашей дальнейшей законодательной работе. Ведь для нас очень важна такая «обратная связь» с населением, – сказал председатель Мажилиса, подводя итог своей рабочей поезд­ки по Восточно-Казахстанской области.