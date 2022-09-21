Размер госпошлины за паспорт будет зависеть от количества его страниц

В Казахстане размер госпошлины за паспорт будет зависеть от количества его страниц. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрил на пленарном заседании Мажилис в первом чтении, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, предлагаются дифференцированные ставки госпошлины за выдачу паспорта гражданина РК в зависимости от количества страниц, а также снижение госпошлины в 2 раза для детей.

«Это в зависимости от страниц, если кто-то хочет 36 страниц, он платит одну сумму, если 24 страницы – то другую сумму», - пояснил в интервью журналистам глава МНЭ.