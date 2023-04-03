Стало известно, когда повысят размеры ряда пособий в Казахстане

Соответствующий проект постановления Правительства Казахстана опубликован для обсуждения на портале «Открытые НПА»

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На обсуждение Правительством вынесен проект постановления «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 июля 2023 года», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Документ подразумевает повышение размера социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца на 14,5% от размера получаемых социальных выплат, назначенных до 1 июля 2023 года.

Как отмечается в проекте документа, данное решение основано на нормах Социального кодекса Казахстана.

Предполагается, что постановление вступит в силу 1 июля 2023 года.

Напомним, 29 марта 2023 года на открытии первой сессии Парламента VIII созыва глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 сентября этого года увеличить на 14,5% пособия для лиц с особыми потребностями и граждан, потерявших кормильца в семье.