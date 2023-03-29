Повысить пособия двум категориям граждан поручил Токаев

Одной из приоритетных задач остается поддержка социально уязвимых категорий граждан, отметил Касым-Жомарт Токаев на открытии сессии обновленного Парламента. Президент подчеркнул, что люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не должны в одиночку решать свои проблемы, сообщает Kazpravda.kz .

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«В этой связи отдельно хочу остановиться на социальной защите людей с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700 тысяч человек. Они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства.

Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющим уход за ними. Также нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье.

В этой связи поручаю Правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5 %. У нас есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом, система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что при этом любая помощь не должна порождать иждивенчества.

«В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия. Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан.

В то же время следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории работников следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта.

В трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий.

Парламенту и Правительству нужно тесно координировать работу по этому направлению», – поставил задачу президент.