Повысить пособия двум категориям граждан поручил Токаев

Президент, Общество
323

Одной из приоритетных задач остается поддержка социально уязвимых категорий граждан, отметил Касым-Жомарт Токаев на открытии сессии обновленного Парламента. Президент подчеркнул, что люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не должны в одиночку решать свои проблемы, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: akorda.kz

«В этой связи отдельно хочу остановиться на социальной защите людей с особыми потребностями. К этой категории на сегодня относится более 700 тысяч человек. Они очень остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности, рост цен на продукты и лекарства.

Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющим уход за ними. Также нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье.

В этой связи поручаю Правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5 %. У нас есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом, система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что при этом любая помощь не должна порождать иждивенчества.

«В первую очередь это касается молодых трудоспособных граждан, которым не следует уповать на пособия. Это постыдное дело для здоровых и полных сил граждан.

В то же время следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории работников следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта.

В трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий.

Парламенту и Правительству нужно тесно координировать работу по этому направлению», – поставил задачу президент.

#мажилис #Парламент #Токаев #Сенат #пособия

Популярное

Все
Рудные богатства стране не нужны?
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Кто прошел в Парламент
Политическая весна
Разнополярный, нон-конформистский
Онлайн-трансляция выступления Токаева на открытии сессии Парламента РК VIII созыва
Повысить пособия двум категориям граждан поручил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 марта
Рыбакина пробилась в полуфинал Miami Open
Маршруты общественного транспорта изменили в Алматы из-за чемпионата по легкой атлетике
Решить вопрос удешевления жилья в приграничных районах поручил Токаев
Спецоперация КНБ: изъята рекордная партия синтетических наркотиков
Токаев: Правительство медлит, министры опасаются принимать решения, перекладывая ответственность
Токаев поставил задачи перед депутатами: Каждый день быть на "передовой"
Правительство РК сложило полномочия
Блестит дороги новой полотно
Это больше не мальчишки
Народ ясно показал свои устремления, открытость, высокую политическую грамотность – Токаев
Танки, пушки и пехота
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Доминирующее воздействие электорального сезона
Осужденные помогают пенсионерам  убирать снег в СКО
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов  230 раз
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Казахстанские производители готовы закрывать объемы в рамках проекта "Комфортная школа"
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника

Читайте также

Токаев высказался о требованиях к педагогам
Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня
На каких законах акцентировал внимание депутатов Касым-Жома…
Токаев: Правительство медлит, министры опасаются принимать …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]