В Астане в Национальной академической библиотеке состоялась презентация книг государственного и общественного деятеля Куаныша Султанова «Қазақтың Қонаевы» и «Отыз жылдың ой толғауы».

фото Игоря Бургандинова

Книга «Қазақтың Қонаевы» посвящена деятельности выдающегося государственного деятеля Динмухамеда Кунаева, который долгие годы служил своему народу, был первым сек­ретарем ЦК Компартии Казахстана. В ней описаны некоторые события, очевидцем которых был сам Куаныш Султанов. К примеру, приведены случаи несправедливого отношения к первому секретарю, рассмотрены противоречия того времени. Во второй книге «Отыз жылдың ой толғауы» отражены важнейшие вехи в истории независимого Казахстана. Автор глубоко проанализировал многие факты, сделал интересные обобщения. Оба издания пополнят библио­течные фонды политической публицистики.

Модератор встречи, государственный и общественный деятель Дархан Мынбай подчеркнул, что Куаныш Султанов честно и непредвзято подошел к изображению фигуры Кунаева.

– Как вы знаете, руководить страной и принимать политические решения непросто. Динмухамед Кунаев на протяжении 50 лет служил народу, был талантливым руководителем. О его деятельности и заслугах красноречиво говорит народ, – отметил Дархан Мынбай.

Государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков вспомнил эпизод встречи с Динмухамедом Кунаевым в 1976 году. Тогда ученый занимал должность декана филологичес­кого факультета КазГУ.

– Мне предложили участвовать в конкурсе на должность ректора Талдыкорганского педагогического института. Я сог­ласился, но, помимо меня, было еще два кандидата. Окончательное решение принимало бюро ЦК Компартии, – вспоминал он.

Тогда и произошла встреча Мырзатая Жолдасбекова с первым секретарем ЦК.

– Меня утвердили на долж­ность ректора. И Динмухамед Кунаев дал мне наставление: «Никогда не лги. Не давай обе­щаний, если не можешь выполнить. Личные подарки не принимай». И я следовал этим заветам, – сказал ученый.

Советник Президента РК Бауыржан Омаров отметил, что две книги Куаныша Султанова по смыслу и тематике допол­няют друг друга. По его словам, в них отображены судьбы двух крупных личностей – Динмухамеда Кунаева и Куаныша Султанова, которые долгие годы трудились в государственном управлении, посвятили себя строительству независимого государства, думали о благе народа. Первая книга посвящена личности Кунаева, вторая – развитию государства на протяжении 30 лет.

– «Қазақтың Қонаевы» – это история о человеке, который завоевал уважение народа. Как говорится, чтобы узнать человека, нужно быть с ним. У автора есть полное моральное право на написание этой книги: он работал вместе со своим героем, видел его и получил важные уроки. Он знал многие неизвестные обществу стороны Динмухамеда Кунаева и был непосредственным участником в решении важных государственных задач того времени, – отметил советник Президента РК.

О принципиальности автора говорил государственный и общественный деятель Адиль Ахметов:

– Я прочитал книги и пришел к такому выводу: каждая крупная историческая фигура яв­ляется зеркалом своей эпохи. Это можно сказать и о Куаныше Султанове. Был такой случай: когда на должность первого секретаря ЦК Компартии Казах­стана пришел Геннадий Колбин, он поручил руководителям отделов передавать ему информацию о деятельности Кунаева. И тогда Куаныш Султанов сказал: «Я этого делать не буду». Это показатель чистоты человека, его совести и принципиальности.

Гости встречи Ералы Тугжанов, Крымбек Кушербаев, Абай Тасбулатов, Сайлау Батыршаулы и другие известные общественные деятели отметили вклад Куаныша Султанова в становление независимого Казахстана, отечественной культуры, журналистики и науки.