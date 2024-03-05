«Размывается эффект от выделяемых денег» – премьер о субсидировании сферы АПК

- Текущая практика должным образом не стимулирует фермеров применять передовые агротехнологии и инновации. Тем самым размывается эффект от выделяемых денег.

Наряду с этим долгие процедуры получения земельных участков, подведения инфраструктуры и сложность строительных норм также негативно влияют на инвестиционный климат, - отметил премьер.