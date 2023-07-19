Разработку месторождения Кашаган обсудили Смаилов и руководство NCOC

Стороны подтвердили готовность к конструктивному диалогу в рамках совместной работы и достижения намеченных планов.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов и управляющий директор компании "North Caspian Operating Company N.V." Оливье Лазар, а также руководители компаний-участников Северо-Каспийского проекта обсудили актуальные вопросы разработки нефтегазового месторождения Кашаган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Участники встречи рассмотрели вопросы соблюдения норм экологического законодательства РК, обеспечения стабильности текущего производства, реализации проектов будущего расширения месторождения Кашагана и меры по увеличению уровня добычи, а также вопросы реализации новых инвестиционных проектов, в частности, строительство газоперерабатывающих заводов.

Премьер-министр подчеркнул, что за годы работы в Казахстане компании консорциума зарекомендовали себя как эффективные партнеры, участвующие в решении многих экономических и социальных задач.

«Правительство уделяет особое внимание стабильной работе и дальнейшей разработке месторождения Кашаган. Это стратегический актив, поэтому для нас важна своевременная реализация проектов будущего расширения месторождения Кашагана», — сказал Алихан Смаилов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к конструктивному диалогу в рамках совместной работы и достижения намеченных планов.